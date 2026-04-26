¿A Quiénes Aplica la Tarifa de Verano CFE en 2026? Así Sabes si Eres Beneficiario del Subsidio

Con el avance de la primavera y las olas de calor que azotan al país, es usual el uso de ventiladores, aires acondicionados y enfriadores. Por lo que la Comisión Federal de Electricidad habilitó un subsidio especial para esta temporada, pero ¿para quiénes aplica la Tarifa de Verano CFE?

Lo primero que debes saber es que se trata de un esquema que amplía temporalmente los rangos de consumo subsidiados para hogares ubicados en zonas del país con altas temperaturas.

Y si bien ya te dimos a conocer cuándo inició la aplicación de estas tarifas de verano, debes saber que este apoyo lo recibe el 42 por ciento de los usuarios totales del país, es decir 20.8 millones de usuarios y sus familias.

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Pero, ¿para quiénes aplica la Tarifa de Verano CFE?

Su aplicación no se determina por estado o municipio, sino por localidad según las condiciones climáticas registradas.

De modo que está dirigido a usuarios de casa habitación que se encuentran en localidades clasificadas dentro de las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, es decir de la siguiente manera:

1A: Localidades con temperatura media mínima de 25°

Localidades con temperatura media mínima de 25° 1B: Localidades con temperatura media mínima de 28°

Localidades con temperatura media mínima de 28° 1C : Localidades con temperatura media mínima de 30°

: Localidades con temperatura media mínima de 30° 1D : Localidades con temperatura media mínima de 31°

: Localidades con temperatura media mínima de 31° 1E : Localidades con temperatura media mínima de 32°

: Localidades con temperatura media mínima de 32° 1F: Localidades con temperatura media mínima de 33°

Estas calificaciones se asignan con base en la temperatura media mínima registrada durante el verano, es decir los 6 meses consecutivos más cálidos del año en una localidad. Históricamente ha beneficiado a usuarios de Sonora, Sinaloa, Nayarit, entre otros.

Según el calendario propuesto por la CFE, este periodo inicia el 1 de abril y concluye el 31 de octubre.

¿Cómo saber si puedo obtener la Tarifa de Verano CFE?

De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cada usuario puede validar si su localidad obtiene este beneficio en su "aviso recibo", donde aparece la tarifa asignada.

Pero, ojo, porque es importante que verifiques tu recibo, dado que la aplicación de este beneficio depende de los ciclos de lectura de cada medidor.

Sin embargo, en caso de dudas sobre el comportamiento de tu consumo eléctrico puedes llamar al número 071, o acudir al Centro de Atención a Clientes (CAC) más cercano.

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