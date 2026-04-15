Subirá el Precio de la Tortilla en Veracruz 2026: ¿A Partir de Cuándo y Cuánto Costará el Kilo?

En Veracruz y Boca del Río, se dio a conocer que son 200 los industriales que pertenecen a la unión de molineros. Como se anunció a nivel nacional, en Veracruz se acordó aumentar un peso el precio del kilogramo de tortilla a partir de este miércoles 15 de abril. En municipios el costo por kilogramo oscilará entre los 27 y 30 pesos aproximadamente.

“El kilo está a 30…¿la gente compra igual?…si compra, no se han quejado. ¿el medio? A 15”. Rebeca - Empleada de tortillería.

Video Vendedores de Tortilla Ven Necesario Aumentar Precio tras 3 Años sin Cambios | N+

“Decidimos aumentar la tortilla a partir de hoy los industriales empezaron a anunciar el momento y a incrementar y a más tardar el 20 ya todos vamos a estar con un nuevo precio. En la zona de Veracruz y Boca del Rio, lo estamos manejando entre 27 pesos y 30 pesos porque también depende la zona”. Jaime Molina - Presidente de la Unión de Molineros de Veracruz - Boca del Río.

Aseguran este incremento obedece al aumento de los insumos

Los dedicados a este sector afirman que el incremento de la tortilla obedece al aumento de la harina, insumos y mano de obra en los últimos 3 años.

“El ajuste es del precio de la harina principalmente que a partir de hoy nos anunciaron a principios de abril hoy 15 amanecimos con nuevo precio en todas las harinas, nosotros subimos el precio cada vez que nos suben la harina, a parte no habíamos incrementando desde marzo desde el 2023”. Jaime Molina - Presidente de la Unión de Molineros de Veracruz - Boca del Río".

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Los industriales señalan que no estiman un impacto negativo en las ventas con el aumento en el precio porque la tortilla es un producto base en la dieta de las y los veracruzanos.

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