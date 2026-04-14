¿Dónde se Vende la Tortilla Más Barata en México? El Precio del Kilo es de 17 Pesos

El posible aumento del precio del kilo de tortilla ha sido tema de conversación en los últimos días, tanto así que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre el tema, por ello aquí en N+ te decimos cuánto cuesta en promedio a nivel nacional y dónde se vende más barato este producto que está prácticamente en todas las mesas de México.

El 13 de abril de 2026, el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López, dijo que el precio del kilo de la tortilla "subirá entre 2 y 4 pesos en próximos días".

Lo anterior, como consecuencia de impactos tanto por la inflación como por conflictos internacionales.

Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó y explicó por qué no debe subir el precio del kilo de la tortilla.

¿Cuánto cuesta el kilo de tortilla en México?

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) dio a conocer el precio del kilo de tortillas por estado, cuya última actualización es del 13 de abril 2026.

Según el SNIIM, el precio promedio del kilo de tortillas en México es de 24.18 pesos.

¿Dónde se vende la tortilla más barata en México?

El reporte que hace el SNIIM se obtiene con información de una encuesta aplicada en 52 ciudades localizadas en todos los estados de la República y en 4 zonas metropolitanas (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla).

Los resultados se obtienen de una muestra de 418 tortillerías y 168 tiendas de autoservicio, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.

Según el resultado del 13 de abril de 2026, el kilo de tortilla más barato se vende en Tlaxcala, donde se ofrece por 17 pesos.

En contraste, Sonora tiene el precio más alto, pues ahí el kilo de tortillas se encuentra hasta en 31.33 pesos en tortillerías y tiendas de autoservicio.