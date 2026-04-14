¿Va a Subir el Precio de la Tortilla? Explican si Pasará como con el Kilo de Jitomate

La tortilla, uno de los alimentos que más consumen los mexicanos, se encuentra en el centro de atención luego de que se anunció un posible aumento en el precio por kilo, y ante ello aquí en N+ te informamos si será una realidad ese ajuste que seguro impactaría en el bolsillo de las familias en todo el país.

La economía de las familias en México se ha visto seriamente afectada en los últimos días, pues productos como el jitomate han disparado sus precios, incluso, autoridades han informado que se ha encontrado su venta hasta en 80 pesos por kilo.

El último informe del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difundió el 9 de abril 2026, señala que el pollo y el jitomate se vieron impactados por la inflación en México.

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Plan contra aumento de precios

El Gobierno de México ha señalado que está tomando medidas para que la economía del país no se vea afectada por conflictos internacionales, como la guerra en Irán, y ello se traduzca en aumento de precios tanto de la canasta básica como de otros productos.

Estados Unidos de América (EUA) ha asegurado que tomó control del estrecho de Ormuz, para permitir el paso de buques petroleros y con ello ayudar en el abasto al mercado mundial.

Los precios del petróleo se han visto afectados por la guerra en Irán, aunque ya se han desacelerado desde que se pactó una tregua con EUA e Israel.

Este martes 14 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó desde su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que haya quien especule con los precios y con ello venda más caro.

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La mandataria federal cuestionó "¿cómo es posible que el kilo de jitomate en tiendas del ISSSTE esté en 20 pesos y en Walmart a 80?, está muy raro ahí porque en todo caso en todos lados debería estar alto (el precio)".

Sheinbaum Pardo señaló que "ningún comercializador de productos puede aprovecharse de una situación internacional para subir el precio de un producto".

Y ante una coyuntura, dijo que "si hay una situación en que subió el precio de un producto, por ejemplo, heladas en Florida, que disminuyen producción de jitomate a nivel mundial y por lo tanto haya un aumento del precio, se atiende con los productores y con los comercializadores para ver cómo se baja".

La presidenta de México confirmó que el próximo jueves 16 de abril 2026 se reunirá con los integrantes del acuerdo del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), además de con productores y comercializadores, "todas las tiendas de autoservicio, productores de distintos productos, porque vamos a hacer todo lo necesario para que no haya inflación, como lo que estamos haciendo con la gasolina y diésel, que es un esfuerzo muy importante".

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¿La tortilla se venderá más cara?

El lunes 13 de abril 2026, Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, dio una declaración que volteó los reflectores de la economía: el precio del kilo de la tortilla "subirá entre 2 y 4 pesos en próximos días".

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que "ayer hubo una persona que dijo que iba aumentar el precio de la tortilla, no es cierto".

La mandataria enfatizó en que "no tiene ninguna razón el aumento al precio de la tortilla, porque los granos del maíz están en el nivel más bajo, yo creo de la historia, no hay ninguna razón para que aumente el precio e la tortilla".

Y aseguró que cuando se enteró de la declaración del presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, "hablé con el secretario de SADER (Julio Berdegué) y pedí comunicarse con esa persona y con todos los que están en el acuerdo maíz-tortilla, porque no hay ninguna razón para que suba el precio de la tortilla, ni de otros productos".

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), el precio de la tortilla en México va de los 20 a los 33 pesos por kilo.

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