Sube Tarifa para Ir a la México-Querétaro: Nuevo Precio de Caseta de Capufe
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Te decimos el nuevo precio de casetas de la México-Querétaro, ante el aumento de tarifas de peaje
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Si utilizas con frecuencia la autopista México-Querétaro es importante que sepas que subió la tarifa de peaje. Te decimos el nuevo precio de casetas a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).
En N+ ya te dimos a conocer el listado de las carreteras con incremento en las tarifas de casetas, para que lo tomes en consideración. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.
Ten presente que el aumento a la tarifa de casetas inició ayer, 13 de abril, en alguna de las principales carreteras del país, algunas de ellas de entradas y salidas de la Ciudad de México.
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Nuevos precios en la México-Querétaro
Diariamente cientos de personas circulan por la México-Querétaro, por lo que Capufe informó de los nuevos precios en casetas de esta vialidad que conecta con la CDMX.
Autopista México-Querétaro
Caseta de Tepotzotlán
- Motos: 56 pesos.
- Autos: 113 pesos.
- Autobuses B2-B3-B4: 269 pesos.
Caseta Jorobas
- Motos: 37 pesos.
- Autos: 74 pesos.
- Autobuses B2-B3-B4: 141 pesos.
Caseta Jorobas (CEM)
- Motos: 37 pesos.
- Autos: 74 pesos.
- Autobuses B2-B3-B4: 141 pesos.
Caseta Palmillas
- Motos: 56 pesos.
- Autos: 113 pesos.
- Autobuses B2-B3-B4: 251 pesos.
Caseta Palmillas Bis
- Motos: 56 pesos.
- Autos: 113 pesos.
- Autobuses B2-B3-B4: 251 pesos.
Caseta Polotitlan
- Motos: 51 pesos
- Autos: 103 pesos.
- Autobuses B2-B3-B4: 216 pesos.
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Con información de N+.
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