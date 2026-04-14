Sube Tarifa para Ir a la México-Querétaro: Nuevo Precio de Caseta de Capufe

Si utilizas con frecuencia la autopista México-Querétaro es importante que sepas que subió la tarifa de peaje. Te decimos el nuevo precio de casetas a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

En N+ ya te dimos a conocer el listado de las carreteras con incremento en las tarifas de casetas, para que lo tomes en consideración. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Ten presente que el aumento a la tarifa de casetas inició ayer, 13 de abril, en alguna de las principales carreteras del país, algunas de ellas de entradas y salidas de la Ciudad de México.

Video: Aumenta Precio de Casetas en México: Estas son las Nuevas Tarifas en Autopistas

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Nuevos precios en la México-Querétaro

Diariamente cientos de personas circulan por la México-Querétaro, por lo que Capufe informó de los nuevos precios en casetas de esta vialidad que conecta con la CDMX.

Autopista México-Querétaro

Caseta de Tepotzotlán

Motos: 56 pesos.

Autos: 113 pesos.

Autobuses B2-B3-B4: 269 pesos.

Caseta Jorobas

Motos: 37 pesos.

Autos: 74 pesos.

Autobuses B2-B3-B4: 141 pesos.

Caseta Jorobas (CEM)

Motos: 37 pesos.

Autos: 74 pesos.

Autobuses B2-B3-B4: 141 pesos.

Caseta Palmillas

Motos: 56 pesos.

Autos: 113 pesos.

Autobuses B2-B3-B4: 251 pesos.

Caseta Palmillas Bis

Motos: 56 pesos.

Autos: 113 pesos.

Autobuses B2-B3-B4: 251 pesos.

Caseta Polotitlan

Motos: 51 pesos

Autos: 103 pesos.

Autobuses B2-B3-B4: 216 pesos.

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Con información de N+.

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