¿Qué Casetas Subieron de Precio y Cuánto Cuestan a Partir de Abril 2026? Nuevas Tarifas CAPUFE

Si tienes planeado viajar por carretera, esto te interesa. Caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos (CAPUFE) dio a conocer un incremento en los precios de las casetas a partir de hoy 13 de abril de 2026, en pleno regreso de vacacionistas. Y para que no te sorprendan, en N+ te damos a conocer el listado de las tarifas actualizadas.

De modo que los automovilistas y motociclistas que este lunes circularon por alguna de las principales entradas y salidas de la Ciudad de México, se percataron de un aumento en el costo por cruzar por las principales garitas del país.

Dado que Acapulco es uno de los principales destinos turísticos para los capitalinos, en una nota previa te dimos a conocer cuánto debes pagar en cada una de las garitas que atraviesas en el trayecto si sales desde la Ciudad de Mexico.

Este incremento se da a apenas unos días de que la ANTAC realizó una serie de bloqueos carreteros en las principales entradas desde/hacia la Ciudad de México, en demanda de seguridad y mejores condiciones laborales para los conductores.

Video: Capufe Automatizará Pagos con TAG IAVE en Casetas de Cobro

Nuevos precios de casetas Abril 2026: Tarifas actualizadas para carros y motos

Ahora bien, en el documento de Tarifas Vigentes para 2026 de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), disponible para consulta en línea, se pueden conocer los nuevos costos que deben pagar conductores de vehículos y motos.

México - Cuernavaca

Caseta de Tlalpan

Motos: 78 pesos

Autos: 156 pesos

Caseta Viaducto Elevado Tlalpan

Motos: 28 pesos

Autos: 56 pesos

Caseta Tres Marías "A" y "B"

Autos: 186 pesos



México - Querétaro

Tepotzotlán

Motos: 56

Autos 113

Jorobas

Motos: 37

Autos: 74

Jorobas (CEM)

Motos: 37

Autos: 74

Palmillas

Motos: 56

Autos: 113

Palmillas BIS

Motos: 56

Autos: 113

Polotitlán

Motos: 51

Autos: 103

México - Puebla

Chalco

Motos: 13

Autos: 26

Ixtapaluca

Motos: 13

Autos: 26

San Marcos

Motos: 86

Autos: 173

San Marcos BIS

Motos: 15

Autos: 30

San Martín

Motos: 26

Autos: 53

Chamapa - Lechería

Chamapa - Lechería

Autos: 34

Motos: 69

Chamapa - Ent. San Miguel

Autos: 31

Motos: 63

Chamapa - Lago de Guadalupe

Autos: 30

Motos: 61

Chamapa - Atizapán

Autos: 24

Motos: 48

Chamapa - Madín

Autos: 18

Motos: 36

Chamapa - San Mateo

Autos: 34

Motos: 69

Chamapa - Cipreses

Autos: 3

Motos: 6

Y aquí puedes conocer la lista completa de Tarifas Vigentes para 2026

¿A partir de cuándo aplican los nuevos precios de CAPUFE 2026?

Como ya te adelantamos, a partir de este lunes 13 de abril de 2026 aplican los nuevos costos de las casetas, de acuerdo con el documento dado a conocer por la CAPUFE.

Aparentemente, en algunos casos el incremento sería hasta del 5 por ciento respecto al costo anterior.

Video: Cuánto Cuesta Multa por Estacionarse frente a Cocheras en Puebla y Cómo Reportarlo

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