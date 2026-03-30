¿PASE o IAVE Capufe? Este el Tag que Debes Usar en Carreteras para Semana Santa 2026
N+
Toma en cuenta que el uso de TAG se ha vuelto indispensable y, en algunas zonas del país como Baja California, ya es obligatorio
COMPARTE:
En estas vacaciones de Semana Santa 2026 elegir entre PASE e IAVE tendrá que ver con cuál es tu ruta, pero ambos funcionan en la mayoría de las autopistas de México. En N+ te decimos cuál elegir.
Video relacionado: ¿Ya Es Obligatorio el Pago con TAG IAVE en Casetas de Autopistas?
IAVE (Capufe)
Es un dispositivo oficial de Caminos y Puentes Federales (Capufe). Si el viaje que realizas es por autopistas federales (como México-Acapulco o México-Querétaro).
- Tiene un costo de 90 pesos (en su formato adherible).
¿Dónde se puede adquirir?
Los puntos de venta siguen en línea, en las oficinas de Capufe y algunas plazas de cobro como Tlalpan y Tepotzotlán.
PASE
Tiene mayor cobertura nacional, al incluir no solo autopistas federales, sino también autopistas urbanas (segundos pisos de CDMX), estacionamientos y centros comerciales.
- Tiene un costo de aproximadamente entre 200 y 250 pesos en tiendas de conveniencia.
¿Dónde se puede adquirir PASE?
Puntos de venta en tiendas Oxxo, 7-Eleven, Farmacias del Ahorro y supermercados.
¿El uso de TAG es obligatorio en México?
A partir de enero de 2026, el uso de TAG se ha vuelto indispensable y, en algunas zonas del país como Baja California, ya es obligatorio para agilizar el tránsito en casetas de Capufe.
Hasta ahora se sigue aceptando dinero efectivo en algunas plazas, hay cada vez menos carriles manuales para reducir tiempos de espera.
|Característica
|TAG IAVE
|TAG PASE
|Operador
|Gobierno (Capufe)
|Privado
|Costo inicial
|90.00 pesos mexicanos
|200 - 250 pesos mexicanos
|Cobertura principal
|Carreteras federales
|Nacional, Segundos Pisos y Estacionamientos
|¿Dónde comprar?
|Portal IAVE
|Casetas Capufe: Oxxo, 7-Eleven, Supermercados
- Si se tiene un TAG IAVE antiguo, se pide asegurarse de que no empiece con los números "009", ya que dejaron de funcionar en agosto de 2025 y tienen que ser renovados.
Historias recomendadas:
- Sheinbaum Endurecerá Medidas de Reclamo a EUA por Muerte de Mexicanos en Operativos de ICE
- Embajada de EUA en Venezuela Reanuda Hoy Operaciones Tras Siete Años de Ausencia Diplomática
- Sheinbaum Explica Qué Pasó con la Persona que Tomó el Sol en Ventana de Palacio Nacional
Con información de N+
HVI