¿PASE o IAVE Capufe? Este el Tag que Debes Usar en Carreteras para Semana Santa 2026

En estas vacaciones de Semana Santa 2026 elegir entre PASE e IAVE tendrá que ver con cuál es tu ruta, pero ambos funcionan en la mayoría de las autopistas de México. En N+ te decimos cuál elegir.

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IAVE (Capufe)

Es un dispositivo oficial de Caminos y Puentes Federales (Capufe). Si el viaje que realizas es por autopistas federales (como México-Acapulco o México-Querétaro).

Tiene un costo de 90 pesos (en su formato adherible).

¿Dónde se puede adquirir?

Los puntos de venta siguen en línea, en las oficinas de Capufe y algunas plazas de cobro como Tlalpan y Tepotzotlán.

PASE

Tiene mayor cobertura nacional, al incluir no solo autopistas federales, sino también autopistas urbanas (segundos pisos de CDMX), estacionamientos y centros comerciales.

Tiene un costo de aproximadamente entre 200 y 250 pesos en tiendas de conveniencia.

¿Dónde se puede adquirir PASE?

Puntos de venta en tiendas Oxxo, 7-Eleven, Farmacias del Ahorro y supermercados.

¿El uso de TAG es obligatorio en México?

A partir de enero de 2026, el uso de TAG se ha vuelto indispensable y, en algunas zonas del país como Baja California, ya es obligatorio para agilizar el tránsito en casetas de Capufe.

Hasta ahora se sigue aceptando dinero efectivo en algunas plazas, hay cada vez menos carriles manuales para reducir tiempos de espera.

Característica TAG IAVE TAG PASE Operador Gobierno (Capufe) Privado Costo inicial 90.00 pesos mexicanos 200 - 250 pesos mexicanos Cobertura principal Carreteras federales Nacional, Segundos Pisos y Estacionamientos ¿Dónde comprar? Portal IAVE Casetas Capufe: Oxxo, 7-Eleven, Supermercados

Si se tiene un TAG IAVE antiguo, se pide asegurarse de que no empiece con los números "009", ya que dejaron de funcionar en agosto de 2025 y tienen que ser renovados.

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Con información de N+

HVI