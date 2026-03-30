Sheinbaum Explica Qué Pasó con la Persona que Tomó el Sol en Ventana de Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que una persona sí se asoleó en una de las ventanas de Palacio Nacional, luego de un video que se hizo viral en redes sociales, donde se observa a una mujer tomando el Sol; la mandataria reveló qué pasó.

En la conferencia mañanera de hoy, 30 de marzo de 2026, Sheinbaum Pardo dijo que “hay que tener respeto por lo que significa el Palacio Nacional como patrimonio histórico, evidentemente" y apuntó que "no es que esté prohibido que una persona salga a tomar el Sol en una ventana, no está prohibido per se, pero hay que tener respeto por lo que significa el patrimonio”.

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¿Qué pasó con la mujer que se asoleó en Palacio Nacional?

Explicó que al principio se pidió información al área de la ventana “e informaron que nunca nadie había salido a tomar el Sol”; sin embargo, “después revisaron y resulta que sí había habido una persona que se había sentado en la ventana ese día”.

Dicha persona “fue sancionada” y se le dijo: "No puedes estar haciendo eso", apuntó la mandataria.

Reiteró que “no está prohibido, no hay un reglamento en Palacio Nacional donde se diga: No puedes salir a tomar el Sol en la ventana” y subrayó que se debe tener respeto por el recinto y todo lo que representa.

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

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Con información de N+.

RMT