Sheinbaum Confirma Donación a Cuba: “Es Una Decisión Personal”
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La presidenta Sheinbaum Pardo revela la cantidad que donó a Cuba de forma personal
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que ya realizó una donación a Cuba y aclaró que se trató de “una decisión personal”.
En la conferencia mañanera de hoy, 30 de marzo de 2026, la mandataria reveló que donó 20,000 pesos a Cuba, luego del llamado del expresidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de ayudar a la isla.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que México seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba, y dijo que se trabaja en el envío de petróleo debido a los acuerdos comerciales. pic.twitter.com/AHiMmcM42u— NMás (@nmas) March 30, 2026
Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy
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Con información de N+.
RMT