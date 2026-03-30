Sheinbaum Confirma Donación a Cuba: “Es Una Decisión Personal”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que ya realizó una donación a Cuba y aclaró que se trató de “una decisión personal”.

En la conferencia mañanera de hoy, 30 de marzo de 2026, la mandataria reveló que donó 20,000 pesos a Cuba, luego del llamado del expresidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de ayudar a la isla.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que México seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba, y dijo que se trabaja en el envío de petróleo debido a los acuerdos comerciales. pic.twitter.com/AHiMmcM42u — NMás (@nmas) March 30, 2026

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

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Con información de N+.

RMT