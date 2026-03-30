Buque Petrolero Ruso con 100 mil Toneladas de Crudo Ya Está en Cuba, Afirman Medios

El buque petrolero Anatoly Kolodkin, que transporta un cargamento ⁠humanitario de 100 mil toneladas métricas de crudo, llegó a Cuba este lunes 30 de marzo, informó la agencia de noticias Interfax, citando al Ministerio ​de Transporte de Rusia.

Según la agencia, se espera que el buque ‌descargue la mercancía en el puerto de Matanzas.

Los datos de seguimiento de buques de LSEG mostraron que la embarcación navegaba a lo largo de la costa norte de ⁠Cuba después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicara el domingo que daba marcha ‌atrás en su decisión de bloquear los envíos ‌de petróleo a la isla, afirmando que "no ⁠tenía ningún problema" con que cualquier país enviara crudo al país caribeño.

Cuba necesita fuelóleo y diésel importados para generar electricidad y evitar más cortes de suministro, mientras ​que ​las ventas de ‌gasolina ‌siguen estando estrictamente racionadas.

Estados Unidos cortó las exportaciones de petróleo venezolano a Cuba tras derrocar al entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero, ​y Trump había amenazado con imponer aranceles punitivos a cualquier otro país que enviara crudo ‌a La Habana.

México, ‌el mayor proveedor de Cuba junto con Venezuela, suspendió entonces sus envíos.

Como resultado, Cuba no ha recibido ningún petrolero en tres meses, según el presidente Miguel Díaz-Canel, lo que ha agravado una crisis energética que provocó una serie de ‌apagones en todo el país, donde viven 10 millones de personas.

Las autoridades ⁠sanitarias cubanas afirman que la crisis ha aumentado el riesgo de mortalidad de los ​pacientes cubanos ​con cáncer, especialmente ​los ‌niños.

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Con información de Agencias

ASJ