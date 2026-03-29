Accidente en la Carretera 57 Paraliza el Tráfico Entre Matehuala y San Luis Potosí

Un accidente vial en el kilómetro 78 del tramo Matehuala–San Luis Potosí de la Carretera 57 provocó el bloqueo total de la circulación en la zona este domingo 29 de marzo de 2026. Reportes difundidos en redes sociales señalaron que el tráfico estaba completamente detenido a la altura del kilómetro 77.

¿Qué pasó en el km 77 de la Carretera 57?

Se difundieron videos del percance que muestran al menos un vehículo en llamas sobre la autopista federal, con columnas de humo negro visibles en la oscuridad. Un segundo ángulo de las fotografías muestra lo que aparenta ser una unidad de carga también con fuego en la zona del percance.

Los usuarios de la carretera fueron alertados a considerar rutas alternativas o esperar a que la circulación se restableciera antes de transitar por el área afectada.

No hay información disponible sobre el número de vehículos involucrados, posibles personas lesionadas ni las causas del accidente. Hasta el momento, ninguna autoridad de tránsito, cuerpos de emergencia o protección civil de San Luis Potosí ha emitido un pronunciamiento al respecto.

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CT