Metro CDMX Cambia de Horario Este Jueves y Viernes Santo; Permitirá Ingreso de Bicicletas
N+
El servicio operará con horario de día festivo el 2 y 3 de abril. Usuarios podrán ingresar con bicicletas durante toda la jornada.
COMPARTE:
El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que el jueves 2 y viernes 3 de abril operará con horario establecido para días festivos, por lo que la corrida de trenes será de las 07:00 a las 24:00 horas.
Durante estos días de Semana Santa se aplicará el programa “Tu bici viaja en Metro”, por lo que las personas usuarias podrán ingresar con sus bicicletas a lo largo de todo el horario de servicio.
Para quienes accedan con las bicicletas a las estaciones, se recomienda utilizar preferentemente el primero y último vagón de los trenes, así como evitar obstruir el paso en las puertas, a fin de facilitar la movilidad dentro de las instalaciones.
Historias recomendadas:
¿A Qué Hora Lloverá Mañana en la CDMX y el Edomex?
¿Cuánto Durará El Paro Nacional de Transportistas del 6 de Abril 2026? Esto Sabemos de Cierres