Metro CDMX Cambia de Horario Este Jueves y Viernes Santo; Permitirá Ingreso de Bicicletas

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que el jueves 2 y viernes 3 de abril operará con horario establecido para días festivos, por lo que la corrida de trenes será de las 07:00 a las 24:00 horas.

Durante estos días de Semana Santa se aplicará el programa “Tu bici viaja en Metro”, por lo que las personas usuarias podrán ingresar con sus bicicletas a lo largo de todo el horario de servicio.

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Para quienes accedan con las bicicletas a las estaciones, se recomienda utilizar preferentemente el primero y último vagón de los trenes, así como evitar obstruir el paso en las puertas, a fin de facilitar la movilidad dentro de las instalaciones.

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