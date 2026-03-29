¿A Qué Hora Lloverá Mañana en la CDMX y el Edomex?

Aunque todavía no inicia formalmente la temporada de lluvias, en los últimos días se han registrado chubascos que han sorprendido a habitantes de la capital del país. Para mañana, se espera que estas precipitaciones continúen con lluvias durante la tarde en la Ciudad de México, lo que podría coincidir con las horas de mayor movilidad en la ciudad.

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, las lluvias en la CDMX suelen presentarse entre las 17:00 y 18:00 horas, justo en plena hora pico, lo que incrementa considerablemente los problemas de tránsito. Estas condiciones pueden provocar encharcamientos, reducción de visibilidad y retrasos en los traslados diarios de miles de personas.

Tráfico Colapsa Zona Oriente de CDMX por Lluvias, Fallas y Malas Prácticas

¿Y el Edomex?

En el caso del Estado de México, se prevé que las lluvias se concentren durante la noche, especialmente en las zonas del sur y suroeste de la entidad. Esto podría afectar principalmente a quienes realizan traslados nocturnos o regresan a casa después de la jornada laboral.

Ante este panorama, se recomienda a la población manejar con precaución, mantener una distancia adecuada entre vehículos y prever salidas con anticipación para evitar contratiempos. Asimismo, es importante estar atentos a los reportes meteorológicos y viales para tomar decisiones informadas.

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