A Un Año de las Inundaciones en Reynosa Algunas Colonias Aún Presentan Daños

Las fuertes lluvias registradas durante la tarde del 27 de marzo de 2025 que causaron severas inundaciones en por lo menos 80 sectores de Reynosa ubicados en áreas cercanas a la laguna la escondida, drenes pluviales como el anhelo y las mujeres así como en canales de riego y zonas bajas, donde vehículos fueron arrastrados por la corriente del agua, personas atrapadas en sus carros y se registro el desbordamiento en cuerpos de agua, por lo que se implemento el Plan DN-III donde personal del Secretaria de la Defensa Nacional y autoridades llevaron a cabo el rescate personas durante la tarde y noche.

Y es que esa fecha nunca será olvidada sobre todo por las familias que perdieron todo durante esa contingencia, a un año de la tragedia algunas personas poco a poco han logrado levantarse, aunque para otros la ayuda del gobierno nunca llegó.

Afectaciones en Colonias de Reynosa por Inundaciones

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Inundaciones en Reynosa Dejaron Secuelas Importantes

Y es que las secuelas de esa inundación aún siguen siendo evidentes en algunas colonias como Hacienda Las Fuentes y Camelias sector dos, donde la fuerza del agua dejó daños en banquetas y en algunas calles, situación que hasta el momento las autoridades han hecho caso omiso a esta problemática.

Durante las inundaciones, las autoridades reportaron que 3 personas perdieron la vida durante la contingencia, y 20 colonias resultaron con más afectaciones debido a que el nivel del agua alcanzó entre el metro y dos metros de altura, por lo que cabe mencionar la importancia de la cultura de la prevención ante este tipo de desastres naturales y cómo debemos estar preparados como gobierno y sociedad.

Secuelas de la Inundación en Reynosa Durante 2025. Foto: N+

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