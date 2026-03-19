Semana Santa 2026 en Playa Bagdad: Concierto de Grupo Pesado en el 'Festival del Mar'

El Gobierno Municipal de Matamoros comenzó a revelar los primeros detalles del Festival del Mar 2026, uno de los eventos más esperados de la región, que se llevará a cabo los días 3 y 4 de abril en Playa Bagdad, con actividades deportivas, recreativas y espectáculos musicales.

Grupo Pesado Dará Concierto en Playa Bagdad durante Semana Santa 2026

Como parte de la cartelera principal, se anunció la presentación de Grupo Pesado el sábado 4 de abril, en un concierto que promete reunir a cientos de asistentes en un ambiente familiar a la orilla del mar. El evento contará con una “Zona con Causa”, donde los boletos podrán adquirirse en las oficinas del Sistema DIF, ubicadas en la colonia Lucero, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Anuncian Actividades Deportivas por Semana Santa en Playa Bagdad

El arranque del festival estará marcado por actividades enfocadas en la convivencia y el deporte. El viernes 3 de abril se realizará la carrera 5K “Atleta Playero 2026” a las 8:00 de la mañana sobre el Boulevard Costero.

Ese mismo día, a las 10:30 horas, se llevará a cabo el “Playatón” en el Parque Costero de Playa Bagdad, con dinámicas recreativas para participantes de todas las edades.

Las autoridades informaron que ya se encuentran disponibles las primeras convocatorias para ambos eventos, por lo que invitaron a la ciudadanía a registrarse a través de los códigos QR habilitados.

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