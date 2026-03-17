Puente Tampico Presenta Falta de Mantenimiento Pese a Recaudar Más de 742 Millones de Pesos

El Puente Tampico, principal conexión entre el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, presenta un notorio desgaste pese a los millonarios ingresos que genera por concepto de peaje.

Esta infraestructura fue inaugurada hace aproximadamente 37 años y tuvo un costo inicial superior a 140 millones de pesos, inversión que con el paso del tiempo ya habría sido cubierta ampliamente, ya que se trata de una de las casetas más productivas de la región, con una alta captación anual.

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De acuerdo con datos estadísticos, del año 2019 al 2025 el puente ha recaudado un total de 742 millones 776 mil 423 pesos por concepto de cobro a los automovilistas que diariamente transitan por esta vía.

Puente Tampico Luce Visiblemente Deteriorado. Foto: N+

Puente Tampico Destina el 13% a Mantenimiento

Sin embargo, a pesar de esta cifra, el puente no ha recibido el mantenimiento necesario; solo el 13% de lo recaudado ha sido destinado a trabajos de mantenimiento, lo que equivale aproximadamente a 96 millones 652 mil 591 pesos.

El deterioro de la estructura es visible principalmente en los 44 tirantes del puente, divididos en 22 por cada torre, donde se puede observar desgaste, oxidación e incluso con curvaturas. Algunos de estos tirantes se encuentran sostenidos con tubos metálicos que aparentan ser frágiles. A esto se suma el estado de la carpeta asfáltica, donde únicamente se han realizado reparaciones parciales para cubrir algunos baches.

Esta situación representa un problema para miles de automovilistas que utilizan diariamente esta importante vía de comunicación que conecta a Tamaulipas con Veracruz.

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