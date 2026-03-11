En la Ciudad de México (CDMX), la Policía Cibernética ha recibido 14 mil 145 reportes de ciberdelitos en lo que va de 2026, y una parte importante de estos casos está relacionada con las llamadas aplicaciones "montadeudas", plataformas que ofrecen préstamos rápidos pero terminan convirtiéndose en herramientas de fraude y extorsión.

Estas aplicaciones prometen depósitos de dinero en menos de 24 horas y con pocos requisitos. Sin embargo, detrás de esta aparente facilidad se esconde un esquema que permite a los delincuentes acceder a información personal de las víctimas. De acuerdo con autoridades de seguridad, muchas personas descargan estas aplicaciones sin conocer los riesgos, lo que facilita que los criminales obtengan fotografías, contactos y datos sensibles que posteriormente utilizan para amenazar o extorsionar.

El engaño detrás de los préstamos inmediatos

El mecanismo es sencillo pero efectivo. Las aplicaciones solicitan al usuario una identificación oficial y permisos para acceder a información del teléfono, incluyendo la lista de contactos. Una vez que la persona acepta, los operadores pueden recopilar datos personales y usarlos como herramienta de presión.

Un usuario que decidió mantener su identidad en reserva relató cómo cayó en este tipo de fraude tras solicitar un préstamo pequeño. Con el paso de los días, la deuda aumentó de forma desproporcionada y comenzó la extorsión.

Yo caí en una de esas aplicaciones montadeudas, pedí mil 500 pesos en ese entonces, y en dos semanas según ya debía 3 mil 250 pesos. Y como no les deposité lo que me estaban pidiendo, usaron mi foto y mis contactos para acusarme según de que yo era un defraudador.

Según reportes del área de inteligencia e investigación policial, al menos 5 mil 861 denuncias corresponden a fraudes y extorsiones cometidos mediante aplicaciones montadeudas. Las investigaciones indican que muchas de estas plataformas operan desde el extranjero, principalmente desde Colombia, Ecuador y Perú, lo que complica su persecución.

Así operan los extorsionadores que controlan las apps montadeudas

Marisol Sánchez forma parte de la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y ha documentado cómo funcionan estas redes de fraude digital.

La especialista explicó que los delincuentes aprovechan la información que las víctimas comparten al registrarse en estas plataformas, lo que les permite acceder a datos familiares y personales que luego utilizan para intimidar.

Este delito lamentablemente sigue siendo el número uno en la unidad de policía cibernética. Siguen enganchando a sus víctimas a través de aplicaciones de préstamos. Al momento de que compartes tu INE, estos sujetos empiezan a indagar tu información y, si no tenemos medidas de seguridad en nuestras redes sociales, obtienen información de toda tu familia. Posteriormente comienzan a amenazar a la víctima diciendo que eres un secuestrador.

Este tipo de amenazas suele enviarse directamente a los contactos de la víctima, acompañadas de fotografías o mensajes falsos que buscan presionar el pago inmediato de supuestas deudas que crecen rápidamente por intereses abusivos.

Más de mil aplicaciones fraudulentas ya están identificadas

Ante el aumento de denuncias, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha elaborado una lista con mil 46 aplicaciones identificadas como montadeudas, con el objetivo de alertar a la población.

Entre las más denunciadas se encuentran "José Cash", que acumula 925 reportes por fraude, así como "Prestamax" y "Súper Préstamo", cada una con más de 400 denuncias de usuarios afectados.

Estas aplicaciones suelen desaparecer y reaparecer con nombres distintos en las tiendas digitales, lo que dificulta que las víctimas las identifiquen antes de descargarlas.

Cómo evitar caer en fraudes de apps de préstamos

La Policía Cibernética recomienda extremar precauciones antes de instalar aplicaciones que prometen dinero rápido. Muchas de estas plataformas utilizan estrategias de marketing agresivas en redes sociales para atraer usuarios que necesitan efectivo inmediato.

Marisol Sánchez, de la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, explicó que es fundamental revisar cuidadosamente cualquier aplicación antes de descargarla.

Es importantísimo visualizar qué aplicación estás descargando y sobre todo las medidas de seguridad de la misma. Asimismo es importante tener contraseñas seguras para que estas personas no intenten ingresar a tu información personal. Cuando ellos te entregan una cantidad de dinero es con la finalidad de que les devuelvas esa cantidad más el doble o, en ocasiones, hasta el triple.

Las autoridades también recomiendan no autorizar el acceso a contactos, fotos o información personal del teléfono móvil, ya que estos datos son utilizados por los delincuentes para realizar campañas de intimidación y extorsión contra las víctimas y sus familiares.

