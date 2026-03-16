Cruz Roja Mexicana Cierra Ciudad Victoria y Ocho Sedes en Tamaulipas por Crisis Administrativa
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La Cruz Roja Mexicana anunció el cierre indefinido de su delegación en Ciudad Victoria tras detectar irregularidades administrativas, operativas y financieras.
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La Cruz Roja Mexicana anunció el cierre indefinido de su delegación en Ciudad Victoria y ocho sedes más, luego de que revisiones administrativas y financieras realizadas por la sede nacional detectaran inconsistencias en la gestión operativa, económica y administrativa registradas durante la administración anterior.
De acuerdo con la institución, estas irregularidades fueron identificadas tras evaluaciones diagnósticas, revisiones financieras correspondientes a 2024 y 2025, así como análisis del impacto social del servicio prehospitalario. Los resultados evidenciaron deficiencias en la administración y en la captación de recursos, lo que agravó la situación financiera de la delegación.
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Ante este panorama, se determinó iniciar una revisión contable y administrativa más profunda, además de realizar cambios en la dirección de la delegación, incluida la remoción inmediata de quien se encontraba al frente, conforme a la normatividad interna.
Las evaluaciones también revelaron problemas para cumplir con compromisos básicos de operación, entre ellos el pago de salarios al personal, obligaciones con proveedores, combustible para ambulancias y mantenimiento de unidades de emergencia, lo que terminó afectando la operatividad del sistema estatal.
Cierran Bases Operativas de la Cruz Roja en Tamaulipas
Como consecuencia, se determinó suspender los servicios en la Delegación Estatal de Ciudad Victoria y en sus bases operativas en Aldama, Altamira, Llera, Miguel Alemán, Soto la Marina, Tula, Xicoténcatl y Tampico, mientras se lleva a cabo un proceso de reestructuración administrativa y financiera.
La Cruz Roja indicó que el cierre será por tiempo indefinido, ya que no existe una fecha establecida para la reanudación de operaciones, pues primero deberán concluirse los procesos de revisión y reorganización para garantizar transparencia en el manejo de recursos y la sostenibilidad de los servicios.
Finalmente, la Cruz Roja Mexicana aclaró que las demás delegaciones en el estado continúan operando con normalidad, brindando atención a la población mientras se resuelve la situación en la capital tamaulipeca.
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