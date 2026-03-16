Cruz Roja Mexicana Cierra Ciudad Victoria y Ocho Sedes en Tamaulipas por Crisis Administrativa

La Cruz Roja Mexicana anunció el cierre indefinido de su delegación en Ciudad Victoria y ocho sedes más, luego de que revisiones administrativas y financieras realizadas por la sede nacional detectaran inconsistencias en la gestión operativa, económica y administrativa registradas durante la administración anterior.

De acuerdo con la institución, estas irregularidades fueron identificadas tras evaluaciones diagnósticas, revisiones financieras correspondientes a 2024 y 2025, así como análisis del impacto social del servicio prehospitalario. Los resultados evidenciaron deficiencias en la administración y en la captación de recursos, lo que agravó la situación financiera de la delegación.

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Ante este panorama, se determinó iniciar una revisión contable y administrativa más profunda, además de realizar cambios en la dirección de la delegación, incluida la remoción inmediata de quien se encontraba al frente, conforme a la normatividad interna.

Las evaluaciones también revelaron problemas para cumplir con compromisos básicos de operación, entre ellos el pago de salarios al personal, obligaciones con proveedores, combustible para ambulancias y mantenimiento de unidades de emergencia, lo que terminó afectando la operatividad del sistema estatal.

Cierran Sedes de la Cruz Roja Mexicana en Tamaulipas. Foto: N+

Cierran Bases Operativas de la Cruz Roja en Tamaulipas

Como consecuencia, se determinó suspender los servicios en la Delegación Estatal de Ciudad Victoria y en sus bases operativas en Aldama, Altamira, Llera, Miguel Alemán, Soto la Marina, Tula, Xicoténcatl y Tampico, mientras se lleva a cabo un proceso de reestructuración administrativa y financiera.

La Cruz Roja indicó que el cierre será por tiempo indefinido, ya que no existe una fecha establecida para la reanudación de operaciones, pues primero deberán concluirse los procesos de revisión y reorganización para garantizar transparencia en el manejo de recursos y la sostenibilidad de los servicios.

Finalmente, la Cruz Roja Mexicana aclaró que las demás delegaciones en el estado continúan operando con normalidad, brindando atención a la población mientras se resuelve la situación en la capital tamaulipeca.

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