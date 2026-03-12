Hallan Delfín Nariz de Botella Muerto y Amarrado a un Ancla en Playa Bagdad

Un delfín nariz de botella fue localizado sin vida en el kilómetro 5 al norte de Playa Bagdad, en Heroica Matamoros, en un hecho que podría estar relacionado con la captura ilegal de mamíferos marinos.

De acuerdo con el reporte de ambientalistas de la región, el ejemplar se encontraba amarrado de la cola a un ancla, una práctica que algunos pescadores utilizan para mantener el cuerpo en el fondo del mar y posteriormente emplear su carne como carnada en la pesca de tiburón. Aunque esta actividad pesquera está permitida, la captura, muerte o utilización de delfines con este fin constituye un delito ambiental.

Nota Relacionada: Detectan Gusano Barrenador en un Perro en Tampico; Ya son 23 Casos Activos en Tamaulipas

Autoridades ya Fueron Notificadas Sobre el Hallazgo de Delfín en Playa Bagdad

Tras el hallazgo, autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) fueron notificadas y se dirigían al sitio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes.

Rescatan a 15 Animales en Malas Condiciones al Interior de Casa en Matamoros

Historias recomendadas: