Detectan Gusano Barrenador en un Perro en Tampico; Ya son 23 Casos Activos en Tamaulipas

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural confirmó la detección de un nuevo caso activo de gusano barrenador en el municipio de Tampico, Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Gobierno Federal, el hallazgo fue registrado el pasado 10 de marzo de 2026 en un canino, en el marco de la vigilancia epidemiológica correspondiente a la semana número 10 de 2026.

Nuevo Caso de Gusano Barrenador en Tamaulipas

Este nuevo caso no es un hecho aislado. Con este registro, el estado de Tamaulipas suma ya un total de 23 casos activos. Cabe destacar que en enero del presente año, en el municipio de Ciudad Madero se reportó el primer caso de gusano barrenador en mascotas.

La presencia de esta plaga, representa un riesgo significativo para el sector agropecuario, ya que el parásito se alimenta de tejido vivo en animales de sangre caliente, provocando complicaciones si no se trata a tiempo.

