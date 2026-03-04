Registro Beca Rita Cetina 2026 en Tamaulipas: Fechas y Requisitos de Inscripción
Ya está abierto el registro para estudiantes de la Beca Rita Cetina 2026 en Tamaulipas.
El registro para la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina Gutiérrez” se encuentra abierto en Tamaulipas del 2 al 19 de marzo de 2026, de acuerdo con el calendario oficial del programa federal.
El trámite debe realizarse en línea a través del portal autorizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y está dirigido a madres, padres o tutores de estudiantes inscritos en escuelas públicas de nivel básico, principalmente secundaria.
Requisitos de Registro Beca Rita Cetina Gutiérrez
- CURP del estudiante y del tutor
- Identificación oficial del padre o tutor
- Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)
- Correo electrónico y número de teléfono
Además, el estudiante debe estar inscrito en una escuela pública en modalidad presencial
Las autoridades han reiterado que, una vez concluido el periodo de registro, no será posible inscribir a nuevos beneficiarios hasta la siguiente convocatoria correspondiente al próximo ciclo escolar, por lo que exhortan a las familias tamaulipecas a realizar el trámite dentro del plazo establecido.
El apoyo anual para alumnos de secundaria es aproximadamente $1,900 MXN bimestrales por familia, con $700 MXN adicionales por cada estudiante extra en secundaria en la misma familia.
