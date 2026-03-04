Registro Beca Rita Cetina 2026 en Tamaulipas: Fechas y Requisitos de Inscripción

El registro para la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina Gutiérrez” se encuentra abierto en Tamaulipas del 2 al 19 de marzo de 2026, de acuerdo con el calendario oficial del programa federal.

El trámite debe realizarse en línea a través del portal autorizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y está dirigido a madres, padres o tutores de estudiantes inscritos en escuelas públicas de nivel básico, principalmente secundaria.

Requisitos de Registro Beca Rita Cetina Gutiérrez

CURP del estudiante y del tutor

Identificación oficial del padre o tutor

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Correo electrónico y número de teléfono

Además, el estudiante debe estar inscrito en una escuela pública en modalidad presencial

Pasos para el registro:

Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX . Registra tus datos como madre, padre o tutor(a). Registra a cada uno de los estudiantes. La información entra en etapa de validación para continuar con el proceso.

Las autoridades han reiterado que, una vez concluido el periodo de registro, no será posible inscribir a nuevos beneficiarios hasta la siguiente convocatoria correspondiente al próximo ciclo escolar, por lo que exhortan a las familias tamaulipecas a realizar el trámite dentro del plazo establecido.

El apoyo anual para alumnos de secundaria es aproximadamente $1,900 MXN bimestrales por familia, con $700 MXN adicionales por cada estudiante extra en secundaria en la misma familia.

