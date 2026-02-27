Cambio de Horario de Verano en Tamaulipas: ¿Qué Municipios Ajustarán Una Hora su Reloj?

Durante la madrugada del próximo domingo 8 de marzo de 2026, entrará en vigor el cambio de horario en los municipios de la franja fronteriza entre México y los Estados Unidos. El ajuste de relojes se realizará a las 2:00 de la madrugada, momento en el que deberá adelantarse una hora, pasando directamente a las 3:00 de la mañana.

Este cambio aplica únicamente en los municipios fronterizos de la República Mexicana, en cumplimiento de la Ley de Husos Horarios, la cual establece que estas localidades mantengan el mismo horario estacional que sus contrapartes estadounidenses por razones comerciales, laborales y de movilidad transfronteriza.

En el caso de Tamaulipas, la medida aplica en los 10 municipios de la franja norte:

Nuevo Laredo

Matamoros

Reynosa

Río Bravo

Valle Hermoso

Miguel Alemán

Mier

Camargo

Guerrero

Gustavo Díaz Ordaz

Adelantar los Relojes Antes de Ir a Dormir

Las autoridades recomiendan realizar el ajuste del reloj la noche del sábado 7 de marzo, antes de dormir, para evitar contratiempos con actividades laborales, escolares o citas programadas al día siguiente.

El horario de verano permanecerá vigente hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, fecha en que los relojes deberán atrasarse una hora para regresar al horario estándar.

