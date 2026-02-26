Congreso de Tamaulipas Aprueba la Reforma a la Jornada Laboral de 40 Horas

El Congreso de Tamaulipas aprobó la reforma a las fracciones IV y XI del Apartado A del artículo 123 constitucional para reducir la jornada laboral en México. La modificación establece que la jornada semanal será de 40 horas, garantizando al menos un día de descanso con salario íntegro por cada seis días trabajados.

Las horas extraordinarias deberán pagarse al 100% adicional sin rebasar 12 horas por semana; cualquier tiempo excedente se cubrirá con un recargo del 200%. Se mantiene la prohibición de que menores de 18 años realicen trabajo extraordinario.

Nota Relacionada: ¿Cuándo Entran en Vigor las 40 Horas? Diputados Aprueban Reforma para Reducir Jornada Laboral

Reforma a la Jornada Laboral de 40 Horas

Los artículos transitorios indican que en 2026 seguirá vigente la jornada de 48 horas. A partir del 1 de enero de 2027 iniciará una reducción gradual de dos horas por año, hasta alcanzar las 40 horas en 2030, sin afectar salarios, sueldos ni prestaciones.

La Minuta con Proyecto de Decreto fue aprobada por unanimidad, marcando un avance histórico en materia de derechos laborales y en la mejora de las condiciones de trabajo en el país.

Historias recomendadas: