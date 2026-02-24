Van 15 Hectáreas Afectadas por Incendio en Área Protegida de la Mariposa Monarca en Tamaulipas

Un incendio forestal en el municipio de Miquihuana mantiene en alerta a autoridades estatales y federales, luego de que se reportaran al menos 15 hectáreas afectadas en el predio Puerto del Volcán. El siniestro comenzó el pasado 22 de febrero y es atendido desde el lunes 23 por personal especializado, según informó el coordinador estatal de Protección Civil en Tamaulipas, Luis Gerardo González.

De acuerdo con datos oficiales, el incendio se localiza dentro de un Área Natural Protegida de la Mariposa Monarca, lo que ha incrementado la atención y los esfuerzos para contener las llamas. La zona afectada forma parte de un entorno ecológico relevante, por lo que las labores de combate se mantienen de manera activa para evitar una mayor propagación.

¿Cuánto porcentaje del incendio ha sido controlado por las autoridades de Tamaulipas?

La Comisión Nacional Forestal informó que el incendio presenta un 20 por ciento de control y un 10 por ciento de liquidación. En las tareas participan brigadas en tierra, así como una avioneta que realiza descargas y sobrevuelos en el área afectada para apoyar en la contención del fuego.

Hasta el momento, las causas que originaron el siniestro no han sido determinadas. El funcionario estatal indicó que ya se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para establecer el origen del incendio, aunque señaló que las condiciones climáticas en la zona favorecían la presencia de este tipo de eventos.

El hecho de que el incendio se desarrolle en un Área Natural Protegida vinculada a la Mariposa Monarca ha intensificado los trabajos de control, debido a la relevancia ambiental del sitio. Las autoridades mantienen vigilancia constante mientras continúan las labores para incrementar el porcentaje de control y liquidación.

Las autoridades estatales y federales exhortaron a la población a evitar actividades que puedan generar fuego en zonas forestales, especialmente ante condiciones de poca humedad, calor y viento, que propician la rápida propagación de incendios como el registrado en Miquihuana.

