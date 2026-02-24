Detienen a Hombre por Lanzar Bomba Molotov Contra Vehículo en Tijuana

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), aseguraron a un hombre señalado como presunto responsable de ocasionar daños a un vehículo mediante el uso de un artefacto explosivo hechizo, tipo bomba molotov, en la colonia Río Vista Primera Sección, en Tijuana.

De acuerdo con reporte oficial, los hechos se registraron durante un recorrido de vigilancia preventiva, cuando oficiales observaron a una persona con vestimenta oscura que perseguía a otra mientras le gritaba que se detuviera. Ante la situación, los agentes intervinieron y lograron darle alcance al individuo. El detenido se identificó como Erick Gonzalo "N", de 41 años de edad.

Reportante señaló ataque previo contra su vehículo

El reportante indicó que momentos antes el agresor se encontraba afuera de su domicilio gritando y, posteriormente, lanzó un artefacto explosivo hechizo, tipo bomba molotov, que impactó la ventanilla trasera izquierda de su vehículo.

Al acudir al sitio, los agentes confirmaron daños en un automóvil Nissan Altima color gris, el cual presentaba afectaciones en la ventanilla trasera del lado izquierdo derivadas del objeto incendiario.

Durante la intervención, los oficiales aseguraron un fragmento de botella de vidrio con una tela amarrada, objeto utilizado como conducto para la elaboración y detonación del artefacto.

Tras informarle sus derechos, el individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para la integración del Informe Policial Homologado y el seguimiento de las investigaciones correspondientes.

APG