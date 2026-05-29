Jueza Fija Día y Hora de Audiencia de Gerardo Mérida: ¿Cuándo Comparecerá Exsecretario en EUA?

El General Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa comparecerá ante las autoridades de Estados Unidos, después de haberse entregado el pasado 11 de mayo por los presuntos señalamientos en su contra de supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En la investigación formal del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York se encuentran 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos, Mérida Sánchez y el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Hoy, la jueza del caso ordenó que el General Gerardo Mérida Sánchez comparezca la próxima semana en la Corte de Distrito del sur de Nueva York.

De acuerdo con el corresponsal de N+ Ariel Moutsatsos, hasta el momento todo indica que Mérida esta camino a un “juicio expedito” según lo ha indicado la fiscalía, con lo cual es probable que no haya llegado aún a un acuerdo para evitarlo.

¿Cuándo comparecerá Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa?

La jueza federal Katherine Polk Failla, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó que la audiencia sea el próximo lunes 1 de junio a las 12 del día en la Corte de Distrito del sur de Nueva York.

El documento dirigido a la Jueza Failla, indica: Asunto: Estados Unidos vs. Gerardo Mérida Sánchez, S9 23 Cr. 180 (KPF)

"Aproximadamente el 15 de mayo de 2026, el acusado compareció ante la Honorable Sarah Netburn para la presentación formal de cargos y la lectura de la acusación correspondiente al expediente S9 23 Cr. 180; el acusado quedó detenido con su consentimiento y la jueza Netburn suspendió el cómputo de los plazos procesales hasta el 1 de junio de 2026. (Expediente No. 330)".

¿Qué es un juicio expedito?

Un juicio expedito (speedy trial) es el derecho constitucional de una persona acusada de un delito, protegido en la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, el cual pide se realice sin demoras injustificadas. Forma parte por la ley federal de 1974.

La Speedy Trial Act de 1974 es una ley federal de Estados Unidos que establece plazos para que los procesos penales avancen con rapidez y protege el derecho de los acusados a un juicio sin demoras excesivas.