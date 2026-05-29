Jueza Fija Día y Hora de Audiencia de Gerardo Mérida: ¿Cuándo Comparecerá Exsecretario en EUA?

El General se entregó a las autoridades de Estados Unidos el pasado 11 de mayo, luego de que se iniciara una acusación formal en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado

Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Sinaloa, fue detenido en Arizona, Estados UnidosCuartoscuro
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