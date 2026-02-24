Drones y Binomios Caninos: Así Implementa Célula de búsqueda en BC Tecnología de Georrastreo

El fundador de la Célula de Búsqueda de Baja California, Gonzalo Moreno, presentó los avances tecnológicos que su colectivo ha implementado para la detección de posibles inhumaciones clandestinas, destacando la sinergia entre drones y binomios caninos como una innovación en la localización de personas desaparecidas.

El activista señaló que este método no se aplica actualmente en ningún punto de Norteamérica, y que existen únicamente algunos acercamientos en Europa sobre el uso de drones con fines humanitarios. Subrayó que la combinación de herramientas tecnológicas con interpretación forense representa un “hito” en los procesos de búsqueda.

Hallazgo en el Valle de Mexicali redefinió la metodología

Gonzalo Moreno explicó que uno de los descubrimientos más relevantes derivados de esta técnica ocurrió en el ejido Netzahualcóyotl, en el Valle de Mexicali, donde se localizó una inhumación a casi cuatro metros de profundidad y con una antigüedad aproximada de 12 años.

Indicó que este hallazgo permitió reformular la metodología de trabajo del colectivo, al incorporar la interpretación forense de ortofotos en conjunto con el trabajo de los binomios caninos.

Asimismo, señaló que, aunque autoridades investigadoras cuentan con equipo tecnológico de alto costo, aún existe un área de oportunidad en la interpretación estratégica de la información obtenida.

El fundador adelantó que el próximo mes participarán en una conferencia en Las Vegas, Nevada, donde expondrán esta metodología, y recordó que esta semana preparan en Mexicali la presentación de su libro, en el que profundizan sobre el uso de tecnología aplicada a la búsqueda de personas desaparecidas.

Información Kitzia Flores

APG