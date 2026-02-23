Clausuran Fiesta Clandestina con Bebidas Alcohólicas y Más de 70 Menores en Ensenada

Una fiesta clandestina en la que se encontraban menores de edad fue clausurada durante la madrugada del pasado 22 de febrero en la colonia Adolfo Ruiz Cortínez, en Ensenada. El operativo fue realizado por inspectores de la Dirección de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, quienes detectaron el evento durante un recorrido de vigilancia tras una denuncia presentada ante la dependencia, al constatar que se llevaba a cabo sin el permiso correspondiente.

De acuerdo con la información oficial, al arribar al inmueble, los inspectores confirmaron que se trataba de un evento en el que se cobraba el acceso mediante la entrega de “pulseras”, además de verificar la presencia de aproximadamente 70 a 80 menores de edad. En el sitio también participaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y personal de Recaudación de Rentas.

Los menores de edad estaban consumiendo bebidas alcohólicas en la fiesta.

La diligencia se realizó con la presencia del propietario del salón donde se desarrollaba la fiesta. Durante la inspección, las autoridades corroboraron que no se contaba con los permisos necesarios para la realización del evento y que se permitía el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad.

Como resultado, se levantaron dos actas administrativas: una por no contar con los permisos correspondientes y otra por permitir el consumo de alcohol a menores. Posteriormente, con apoyo de Seguridad Pública, se procedió al desalojo de los asistentes y se esperó a que los padres de familia acudieran por sus hijos.

Pondrán una multa de más de 100 mil pesos al propietario del salón.

Tras concluir el desalojo, el establecimiento fue clausurado por las autoridades municipales. La intervención derivó directamente de la denuncia recibida en la Dirección, lo que activó el recorrido de inspección que permitió ubicar la reunión irregular en la colonia Adolfo Ruiz Cortínez.

La multa para la propiedad privada podría ascender a más de 110 mil pesos, monto que sería cargado al pago del impuesto predial correspondiente. El procedimiento administrativo continuará conforme a lo establecido por la normatividad aplicable.

Información de Diego Robles | N+

RCP