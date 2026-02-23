Mujer Sufre Fractura tras Ser Atropellada por Camión de Transporte de Personal en Ensenada

Una mujer de aproximadamente 46 años resultó con una fractura tras ser arrollada por un camión de transporte de personal agrícola en el cruce de la avenida 20 de Noviembre y la carretera Transpeninsular, en la delegación de San Vicente, al sur de Ensenada. El accidente ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana de este 23 de febrero, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

De acuerdo con la información disponible, el incidente se registró en ese punto vial cuando la mujer fue impactada por la unidad de transporte. La gravedad de la lesión obligó a la intervención inmediata de elementos de Bomberos Voluntarios, quienes acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios y estabilizar a la persona lesionada.

Tras la atención inicial en el lugar, la mujer fue trasladada a Santo Tomás como parte del protocolo de emergencia. Posteriormente, otra ambulancia concretó su ingreso al Hospital General de Ensenada, donde recibiría atención médica especializada derivada de la fractura.

Reportaron una presunta falta de servicio a partir de las 16 horas.

El hecho vuelve a poner en el centro la situación que enfrenta la comunidad ante la falta de servicio médico las 24 horas en la zona. Desde el pasado 26 de enero, la atención se redujo a un horario de 8:00 a 16:00 horas, lo que ha generado preocupación entre residentes ante emergencias que ocurren fuera de ese lapso.

Habitantes señalan que, ante la limitación de horario, las opciones más cercanas para recibir atención médica, entre Ensenada y Vicente Guerrero, se localizan a más de 90 kilómetros de distancia. Esta condición implica traslados prolongados en casos de urgencia, como el registrado la mañana del 23 de febrero.

Residentes de la delegación de San Vicente han expresado su exigencia a las autoridades de salud para que se restablezca la cobertura completa del servicio, al considerar que la reducción del horario los deja en una condición vulnerable frente a accidentes o situaciones médicas críticas.

Información de Diego Robles

