Incendio de Vehículo Obstruye Avenida Internacional en Zona Centro de Tijuana
Autoridades investigan si el siniestro fue provocado o se trató de un hecho aislado; la zona permanece acordonada mientras continúan las diligencias
Elementos del cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal atendieron el incendio de un vehículo registrado sobre la avenida Internacional, a la altura de la avenida Mutualismo, en la colonia Zona Centro.
El reporte movilizó a las corporaciones de emergencia, quienes trabajaron para controlar las llamas y asegurar el área, mientras se realizaban las primeras indagatorias sobre el origen del siniestro.
Investigan causas del incendio
Hasta el momento, las autoridades no han determinado si el incendio fue provocado o se trató de un hecho aislado. La zona permanece bajo resguardo mientras continúan las investigaciones correspondientes.
Debido a la intervención de los cuerpos de emergencia, la vialidad en el área se encuentra parcialmente obstruida, por lo que se recomienda a automovilistas tomar precauciones y buscar rutas alternas.
