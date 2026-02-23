Muere Motociclista tras Accidente con Camión en Zona 5 y 10 de Tijuana
Un motociclista perdió la vida tras un accidente registrado sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, en la zona 5 y 10; autoridades mantienen el área acordonada
Un motociclista perdió la vida la mañana de este lunes tras verse involucrado en un accidente de tránsito en la zona conocida como 5 y 10, en Tijuana.
Zona permanece acordonada por autoridades
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, donde el conductor de la motocicleta quedó debajo de un camión de carga.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y mantienen el área resguardada mientras se realizan las diligencias correspondientes.
Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre la mecánica del accidente. Información en desarrollo.
Información Miguel Martinez
APG