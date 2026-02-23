Atienden Conato de Incendio en Comercio de Rosarito; No se Registran Lesionados

El Ayuntamiento de Rosarito informó que la noche de este domingo fue atendido de manera inmediata un reporte de conato de incendio al interior de un establecimiento comercial ubicado en la colonia Constitución.

Actividades continúan con normalidad

De acuerdo con la autoridad municipal, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio tras el aviso recibido a través del C5, donde confirmaron que la situación se encontraba controlada y sin personas lesionadas.

El incidente fue atendido de forma oportuna y coordinada por las corporaciones correspondientes, que realizaron acciones preventivas en el lugar.

El Gobierno Municipal precisó que, hasta el momento, este es el único hecho registrado en el municipio relacionado con este tipo de reporte, por lo que las actividades comerciales y turísticas continúan desarrollándose con normalidad.

Asimismo, reiteró que se mantienen los trabajos coordinados con autoridades estatales y federales para reforzar la vigilancia y los patrullajes preventivos en distintos puntos de la ciudad.

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada.

APG