Localizan Persona Sin Vida con Huellas de Violencia en Colonia Obrera, Tijuana

Un hombre fue localizado sin vida y con aparentes huellas de violencia en la colonia Obrera Primera Sección de Tijuana

La mañana de este martes fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en la colonia Obrera Primera Sección, en un hecho que movilizó a corporaciones de seguridad en la ciudad de Tijuana.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, de sexo masculino, presentaba aparentes signos de violencia y fue encontrada tendida sobre la calle Francisco M. Ibarra.

Autoridades acordonan la zona

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio tras el reporte y procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para iniciar las investigaciones.

