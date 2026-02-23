Bomberos Atienden Incendio de una Casa en Colonia La Postal en Tijuana; Esto Pasó

Un incendio fue reportado la tarde de este lunes 23 de febrero en la colonia La Postal, en Tijuana, específicamente en una vivienda sobre la avenida Soledad Orozco, donde 10 elementos del cuerpo de Bomberos acudieron para trabajar en la zona afectada y sofocar las llamas. El siniestro movilizó a distintas corporaciones de emergencia, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer las causas que lo originaron.

Al lugar también se presentaron elementos de la Cruz Roja Mexicana, así como agentes de la Policía Municipal y personal de UMAS, quienes brindaron apoyo durante el desarrollo de la emergencia. La presencia de estas corporaciones permitió coordinar las acciones necesarias mientras se atendía el incidente.

No se reportaron personas lesionadas por el incendio en una vivienda en Tijuana.

A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron personas lesionadas, según la información preliminar. Este dato fue confirmado tras la intervención de los cuerpos de auxilio que acudieron al llamado y verificaron la situación en el sitio.

El despliegue de 10 elementos del cuerpo de Bomberos fue clave para enfrentar el siniestro registrado en la avenida Soledad Orozco, en la colonia La Postal. Las labores se centraron en sofocar las llamas y asegurar el área mientras otras corporaciones permanecían en apoyo preventivo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas que dieron origen al incendio, por lo que se desconoce qué factores pudieron haber provocado el fuego. La situación quedó bajo atención de las instancias correspondientes para el seguimiento del caso.

El incidente ocurrido la tarde del lunes 23 de febrero en la colonia La Postal dejó únicamente daños materiales, de acuerdo con los reportes iniciales, y requirió la movilización coordinada de Bomberos, Cruz Roja, Policía Municipal y UMAS para atender la emergencia.

Información de Atenas Gómez | N+

