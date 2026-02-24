Chocan Dos Camiones de Transporte Público en BC; 28 Pasajeros Resultaron Afectados

Un choque entre dos unidades de transporte público dejó 28 pasajeros afectados sobre la salida de Otay rumbo a la caseta de Tecate, a la altura de la colonia 10 de Mayo, en el cruce con Limón Padilla. El accidente ocurrió cuando, de acuerdo con testigos, una unidad que circulaba a máxima capacidad se impactó de frente contra otra de la misma ruta mientras intentaba cargar pasaje.

El percance se registró en una de las vialidades con flujo constante hacia la caseta de cobro, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia en la zona. Tras el impacto entre ambos transportes públicos, pasajeros resultaron con diversas afectaciones, clasificadas en su mayoría como prioridad verde.

Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para atender la situación y brindar apoyo en las maniobras necesarias tras el choque. Asimismo, personal de la Cruz Roja participó en la atención prehospitalaria de los pasajeros involucrados en el incidente.

28 personas resultaron afectadas por el choque entre unidades de transporte público.

En total, 28 personas fueron reportadas como afectadas derivado del impacto entre las dos unidades de transporte público. De acuerdo con los primeros reportes, la mayoría presentó lesiones consideradas de prioridad verde, lo que indica que no eran de gravedad en el momento de la atención inicial.

Sin embargo, paramédicos de la Cruz Roja determinaron el traslado de tres adultos y dos menores a un hospital para recibir atención médica. Estas cinco personas fueron llevadas a una unidad hospitalaria para valoración y seguimiento, mientras el resto permaneció en el sitio bajo revisión.

El accidente, ocurrido a la altura de la colonia 10 de Mayo y Limón Padilla, generó afectaciones entre usuarios del transporte público que se desplazaban en dirección a la caseta de Tecate.

