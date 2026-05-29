¿Doble No Circula 30 de Mayo por Contingencia en CDMX-Edomex? Quinto Sábado Cambia las Reglas

Si vas a sacar tu auto a la calle, primero consulta si hay contingencia y Doble Hoy No Circula sabatino 30 de mayo 2026

Checa si se activó el Doble Hoy No Circula 30 de Mayo 2026 por ContingenciaLa mala calidad del aire continúa en el Valle de México. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+