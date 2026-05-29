¿Doble No Circula 30 de Mayo por Contingencia en CDMX-Edomex? Quinto Sábado Cambia las Reglas

Estamos en temporada de ozono, por lo que uno de los temas que más preocupan a los capitalinos es la contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex. Por ello, acá en N+ te decimos cómo operará el programa este 30 de mayo 2026 en el quinto sábado del mes, de acuerdo con las medidas de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

El Doble No Circula entra en operación cuando la CAMe activa la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono y con ella se pone en marcha una serie de medidas para proteger la salud de la población de la CDMX, Edomex y zonas conurbadas del Valle de México.

A diferencia del Hoy No Circula, el programa Doble afecta a más automovilistas, incluso a aquellos con carros último modelo, por lo que es importante mantenerse pendiente de cualquier actualización, pues de circular en un día no permitido podría derivar en una costosa multa.

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¿Habrá Doble Hoy No Circula sábado 30 de mayo?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire en la CDMX y Edomex es mala en las estaciones de monitoreo de la Merced y UAM Iztapalapa por la presencia de ozono, por lo que el riesgo para la población es alto.

Sin embargo, el resto de sedes que monitorean los niveles de contaminación registran valores entre aceptables y buenos, de ahí que luce poco probable que se active una nueva contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula sabatino 30 de mayo.

Aunque como sabes esto podría cambiar en caso de que empeoren las condiciones atmosféricas en las próximas horas, por lo que te recomendamos mantenerte pendiente de la información de la CAMe y de las noticias de N+.

¿Cómo opera el Hoy No Circula en el quinto sábado?

Llegamos al quinto sábado del mes y el programa Hoy No Circula de mañana 30 de mayo 2026 operará con normalidad. Así, los únicos vehículos que se verán afectados y no podrán salir a las calles de la Ciudad de México y el Estado de México son aquellos con holograma 2, sin importar el número de terminación de placas.

No circulan todos los carros con Holograma 2 .

Autos con placas foráneas .

Coches sin placas y con permisos provisionales.

Los vehículos que están exentos de las medidas del Hoy No Circula sabatino 30 de mayo 2026 son los autos con holograma doble cero y cero y uno, así como los carros eléctricos e híbridos, las motocicletas y el transporte público, solo por mencionar algunos.

El programa Hoy No Circula 30 de mayo 2026 inicia desde las 5 de la mañana y termina hasta las 10 de la noche, y aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Estado de México.

PPP