Bloqueos en Carreteras Hoy: Lista de Autopistas con Cierres este 29 de Mayo de 2026
Ten precaución en las carreteras de México este 29 de mayo de 2026; te contamos dónde hay cierres viales
Escucha este artículo
Ten precaución en las carreteras de México este 29 de mayo de 2026; te contamos dónde hay cierres viales
Escucha este artículo
Conductores que planean viajar hoy, 29 de mayo de 2026, deben considerar salir con tiempo ya que hay bloqueos en diferentes carreteras, en N+ te compartimos la lista de autopistas con cierres.
Capufe y la Guardia Nacional (GN) indicaron que mantienen labores de atención en varios puntos de México, como en Veracruz, Nuevo León, Michoacán y Querétaro, por lo que se recomienda considerar rutas alternas y salir con anticipación, porque se han registraron afectaciones por incidentes y cierres parciales.
11:09 horas: siguen las manifestaciones en la caseta de Tepotzotlán, debido a que familiares de Brenda Aguilar piden respuesta a las autoridades por su desaparición, en N+ te contamos todos los detalles en Familiares de Brenda Aguilar, Joven Desaparecida, Protestan en la Caseta de Tepotzotlán, Edomex.
10:36 horas: reabren paso en la México-Toluca, a la altura de la calle Santa Lucía, en el kilómetro 27+300 rumbo a Toluca.
6:09 horas: hay cierre en la circulación en la Autopista La Tinaja-Isla, Veracruz, en el kilómetro (Km) 104, rumbo a la Isla debido a que hay atención de un choque múltiple.
5:46 horas: en el km 29 de la Autopista Querétaro-Irapuato sigue la reducción de carriles por labores derivadas de un accidente relacionado con la salida de neumático de un tractocamión.
5:42 horas: hay cierre parcial a la circulación en la Carretera La Tinaja-Cosoleacaque, Veracruz cerca del kilómetro 104+500 por un accidente vial.
5:39 horas, la Guardia Nacional reportó cierre total a la circulación en el kilómetro 107+300 con dirección a Monterrey en la Autopista Monterrey -Nuevo Laredo, Nuevo León, donde ocurrió un accidente.
FBPT