¿Cómo Está el Servicio en la Línea 2 del Metro CDMX Hoy? Hay Estaciones Cerradas

¡Toma precauciones! Varias estaciones de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) estarán cerradas a partir de hoy, 29 de mayo de 2026, como parte de los trabajos que se realizan para la transformación de la Calzada de Tlalpan, informaron autoridades capitalinas.

Aquí te decimos cuáles estaciones tendrán un cierre provisional y cuántos días, para que consideres rutas alternas y no tengas afectaciones en tus traslados por la CDMX.

En un comunicado, el Metro CDMX y la Secretaría de Obras y Servicios capitalina dieron a conocer que las medidas son para concluir trabajos pendientes en la Calzada de Tlalpan, que consisten en iluminación, rehabilitación de banquetas, habilitación de una ciclovía, construcción de un corredor peatonal elevado, así como del mantenimiento general de la Línea 2.

Horarios especiales y cierre de estaciones

Según la información oficial, desde las 20:00 horas de este viernes 29 de mayo de 2026, se establecerán dos circuitos de trenes para servicio a usuarios:

Tasqueña a Xola Pino Suárez a Cuatro Caminos

Mientras que las estaciones Viaducto y Chabacano cerrarán sus puertas. Además, San Antonio Abad, Portales y Nativitas seguirán cerradas hasta nuevo aviso.

“Los circuitos de operación de trenes Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos, quedarán establecidos para efectuarse durante toda la jornada de la noche del viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo, lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de junio”, precisó.

Apoyo del RTP

El Metro CDMX y la dependencia capitalina añadieron que en estas fechas se contará con servicio alterno de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), de forma gratuita, para los traslados en el tramo de Xola a Pino Suárez.

El jueves 4 de junio, desde las 5:00 horas, se restablecerán las corridas de los trenes en Línea 2, desde Tasqueña a Cuatro Caminos

No obstante, en las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas no habrá ascenso ni descenso de pasajeros, hasta nuevo aviso.

¿Qué pasa con la estación Zócalo?

Adicionalmente, en redes sociales el Metro CDMX recordó que la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 continúa cerrada.

Ante ello, recomendó usar como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende de Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de Línea 8.

SPB