¿Cómo Está el Servicio en la Línea 2 del Metro CDMX Hoy? Hay Estaciones Cerradas

El Metro CDMX anuncia cierres provisionales en estaciones a partir de hoy; aquí te damos todos los detalles

Obras en la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro CDMX el 28 de mayo 2026. Foto: CuartoscuroObras en la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro CDMX el 28 de mayo 2026. Foto: Cuartoscuro

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Cambios en Línea 2 del Metro CDMX: Estaciones cerradas y circuitos especiales desde hoy. Infórmate sobre las rutas y servicios alternos para evitar sorpresas en tus viajes.

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Cierre en Línea 2 del Metro CDMX Hoy: ¿Cómo Está el Servicio en Estaciones este Viernes 29 de Mayo 2026?