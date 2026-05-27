CAMe: ¿Aplica Doble Hoy No Circula 28 de Mayo por Contingencia en CDMX y Edomex?

Nuevamente hay mala calidad del aire en el Valle de México y con el riesgo latente de que se active una nueva contingencia ambiental, acá te decimos si aplica el Doble Hoy No Circula mañana 28 de mayo 2026 y qué carros están castigados por la restricción de este jueves en CDMX y Edomex.

Debido a que es temporada de ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) se mantienen en alerta por los altos niveles de contaminación, en caso de que se necesiten activar medidas para proteger a la población.

Siendo una de ellas la Fase 1 de contingencia ambiental, con la cual se implementa el Doble No Circula que afecta a más carros, hologramas, engomados y terminaciones de placas de lo habitual, por lo que los automovilistas deben saber cómo aplica la restricción este jueves.

¿CAMe activa Doble Hoy No Circula por contingencia?

En el último reporte del Índice de Aire y Salud, hay mala calidad del aire en CDMX y Edomex en la mayoría de las estaciones de monitoreo debido a la presencia de ozono y de partículas PM2.5, por lo que el riesgo es muy alto para la población.

Por esta razón, existe posibilidad de que se active la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula mañana jueves 28 de mayo 2026. Sin embargo, se pronostican lluvias y granizo para hoy en el centro de México, lo cual podría ayudar a dispersar los contaminantes

En este contexto, se recomienda estar pendiente de la información de CAMe en las próximas horas para conocer si estos niveles de contaminación seguirán y será necesario tomar medidas para proteger a la población y restringir más la circulación de los automóviles particulares.

¿Cómo aplica el Doble No Circula en jueves?

En caso de que CAMe y Sedema decidan activar el Doble Hoy No Circula 28 de mayo 2026 en busca de reducir la emisión de contaminantes y proteger a la población. Así se aplicaría la restricción por Fase 1 de contingencia ambiental mañana:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

Carros con holograma 1 y terminación de placa NON no pueden salir a las calles: 1, 3, 5, 7, 9.

Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado VERDE y terminación de placas 1 y 2.

Carros con placas foráneas.

Carros con permisos provisionales.

CAMe Hoy No Circula 28 de mayo: Carros castigados

Debido a que hasta el momento no hay contingencia ambiental en la CDMX y Edomex, el programa No Circula mañana 28 de mayo funcionará con normalidad, es decir con la misma restricción vehicular de todos los jueves, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:

Holograma 1 y 2, engomado VERDE, terminación de placas 1 y 2.

Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula jueves son los vehículos eléctricos e híbridos y aquellos con hologramas 00, 0, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

Recuerda que el programa de CAMe y Sedema se aplica este jueves 28 de mayo 2026 en un horario que va desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex, por lo que los carros con los elementos antes mencionados no pueden circulan en las calles de lo contrario se arriesgan a una costosa multa.

PPP