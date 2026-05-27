CAMe: ¿Aplica Doble Hoy No Circula 28 de Mayo por Contingencia en CDMX y Edomex?

Antes de sacar tu auto a la calle, consulta si hay contingencia y Doble No Circula mañana 28 de mayo 2026 en CDMX y Edomex

Checa si CAMe activó el Doble No Circula 28 de mayo por contingencia en CDMX y EdomexCAMe y Sedema están en alerta por la temporada de ozono. Foto: Cuartoscuro

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