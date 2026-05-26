¿Hay Doble No Circula 27 de Mayo por Contingencia? Multas por Restricción en CDMX

Consulta si se aplicará el Doble Hoy No Circula miércoles 27 de mayo y qué hologramas, terminación y engomado no pueden salir en CDMX y Edomex

Checa si Hay Doble Hoy No Circula 27 de Mayo 2026 por Contingencia en CDMX y EdomexEl programa Doble Hoy No Circula aplica desde las 5 am a las 10 pm. Foto: Cuartoscuro

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