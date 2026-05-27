Nuevo Plan de Vigilancia en el Centro Histórico CDMX: Así Cuidarán Policías

La SSC informó sobre el nuevo esquema de seguridad en el Centro Histórico de la CDMX

Personas caminan por la calle Madero, en el Centro Histórico de la CDMX.Personas caminan por la calle Madero, en el Centro Histórico de la CDMX. Foto: Cuartoscuro
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