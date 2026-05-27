Nuevo Plan de Vigilancia en el Centro Histórico CDMX: Así Cuidarán Policías

Las autoridades de la ciudad de México (CDMX) dieron a conocer hoy 27 de mayo 2026 la nueva estrategia de seguridad en las calles del Centro Histórico y cómo será la vigilancia por parte de policías.

La CDMX se prepara para recibir a miles de turistas por el Mundial de Futbol 2026, el cual inicia el próximo 11 de junio.

¿Cómo trabajarán ahora los policías?

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó del nuevo esquema de seguridad y dio detalles del plan.

El funcionario detalló que el nuevo esquema de seguridad se da con la creación de la Unidad de Protección Ciudadana Centro Histórico “a partir de la fusión de los sectores Centro y Alameda”.

Amplía geográficamente el operativo de operación para labores de vigilancia, patrullaje y proximidad.

Serán organizadas por un solo mando operativo, para mejor supervisión y control en la zona.

Se fortalece capacidad de fuerza operativa.

Participan 686 elementos.

Hay 45 patrullas para atención de 20 cuadrantes.

Reforzarán presencia en calles con patrullaje pie-tierra.

Los policías tendrán un uniforme emblemático para ser distinguidos

La presencia de un solo mando facilitará el diseño e implantación de operaciones y objetivos estratégicos.

Juan Luis Amaro López es el director de la Unidad de Protección Ciudadana Centro Histórico de la CDMX.

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Las autoridades de la CDMX pidieron a los policías recorrer calles, negocios, centros de entretenimiento y vincularse con vecinos, visitantes y turistas para conocer las necesidades.

Además, resaltaron que el mando único de seguridad en el centro ayudará a optimizar la estrategia para cuidar a la población, impulsando el esquema de vigilancia pie-tierra.

El nuevo uniforme será para que los elementos que estarán en el Centro Histórico puedan identificarse rápido y ser vistos, identificados y brinden ayuda a la población.