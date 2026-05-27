Cierran el Paso en la Autopista México-Puebla a la Altura de San Martín Texmelucan

El bloqueo a la circulación vehicular en el tramo carretero ocurre a la altura de la Casa de Justicia de este municipio poblano.

Manifestación Bloqueo Circulación Autopista México Puebla Casa Justicia San Martín TexmelucanFoto: X @GN_Carreteras

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Manifestantes cierran la autopista México-Puebla en San Martín Texmelucan por audiencia en Casa de Justicia. Toma precauciones y busca rutas alternas.

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