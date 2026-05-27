Cierran el Paso en la Autopista México-Puebla a la Altura de San Martín Texmelucan

La tarde de este miércoles 27 de mayo de 2026 un grupo de personas cerró la circulación en la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 88 en el municipio de San Martín Texmelucan.

De acuerdo con los primeros reportes, la manifestación se realiza a propósito de una audiencia que se está realizando en la Casa de Justicia ubicada en dicha demarcación poblana.

Bloquean la circulación de la autopista México-Puebla por audiencia legal en San Martín Texmelucan

Fue aproximadamente a las 13:00 horas de este miércoles que un grupo de manifestantes bloqueó la circulación vehicular de la autopista México-Puebla a la altura del municipio de San Martín Texmelucan.

Los participantes de la protesta se colocaron a la altura del kilómetro 88, afuera de la Casa de Justicia de dicha demarcación a propósito de la audiencia de un hombre detenido, por el que piden que sea liberado.

Las autoridades piden a los automovilistas que necesitan circular por el sitio tomar precauciones y vías alternas para evitar ser detenido por dicho bloqueo, ya que se desconoce el tiempo en que las personas permanecerán en el punto.

Choca camión de refrescos contra tren en La Resurrección de la ciudad de Puebla

Esta misma tarde se registró un fuerte accidente que provocó el cierre de la Avenida Real de Manzanilla y Camino Antiguo a La Resurrección; un camión repartidor de refresco chocó contra el tren.

De acuerdo con los primeros reportes el camión de refrescos de la empresa Pepsi no se detuvo ante el paso de la locomotora, y chocó en el costado de los vagones.

Con información de N+

GMAZ