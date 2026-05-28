¿Hay Doble Hoy No Circula 29 de Mayo 2026 en CDMX-Edomex? Carros con Restricción este Viernes

¿Ya sabes si mañana sale tu auto?, si usualmente transitas por el Valle de México debes conocer si se activó la Contingencia Ambiental o alguna restricción vehicular. Así que para que una multa no te sorprenda, en N+ te decimos si este viernes hay doble hoy no circula y para qué engomados y placas aplica en CDMX y Edomex.

Se trata de una duda recurrente entre los conductores, dado que el programa Hoy No Circula en su versión normal aplica de lunes a sábado. Mientras que el Doble No Circula se pone en marcha sólo cuando hay Contingencia Ambiental. Por lo que en notas previas ya te detallamos qué vehículos no salen el miércoles 28 y martes 27 para que te familiarices con las restricciones.

Si bien este jueves hay pronóstico de lluvias y viento, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Megalópolis dio a conocer en su reporte de las 15:00 horas que se reporta mala calidad del aire en el municipio de Tlalnepantla en el Estado de México. Mientras que en el resto de la CDMX y Estado de México, es de "aceptable" a "buena".

Además, para saber si tu auto sale del garaje este viernes debes tener a la mano el holograma, terminación de placa y color del engomado. Toda vez que el Hoy No Circula se rige por dichos criterios.

Entonces, ¿Mañana 29 de Mayo 2026 aplica Doble Hoy No Circula?

Dado que hasta las 15:00 horas de este jueves no se había activado Contingencia Ambiental por altos índices de concentración de contaminantes, las autoridades no han puesto en marcha el Doble Hoy No Circula.

De modo que la restricción a la circulación que aplicará este viernes será el Hoy No Circula en su versión normal. Es decir que para este 29 de Mayo 2026 los autos que deben quedarse en casa para evitar multas son:

Engomado Azul, Terminación de Placa 9 y 0, con holograma 1 y 2.

Hay que recordar que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la encargada de dar a conocer si se activa la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por concentración de contaminantes. Mientras que la Secretaría de Medio Ambiente de Ciudad de México (Sedema) se encarga de poner en marcha y vigilar el programa Hoy No Circula.

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Pero, ¿qué autos sí salen pese a Hoy No Circula del viernes?

Ojo porque los hologramas '0' y '00' están exentos de las limitaciones establecidas en el programa, mismo caso que los vehículos eléctricos e híbridos.

Además, de las unidades con holograma, color de engomado y terminación de placa distinto al antes mencionado.

Así como las motocicletas y autos con matrícula ecológica, por lo que vale la pena que conozcas perfectamente el color de tu engomado y terminación de placa.

¿A qué hora acaba el Hoy No Circula en CDMX y Edomex de este viernes?

Ahora bien, si tu vehículo resultó entre los vehículos "castigados" por el Hoy No Circula en su versión normal, debes saber que este programa está vigente entre las 05:00 y 22:00 horas.

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