Rescatan y Liberan a “Adelita”, Jaguar Recapturada en Rancho de Llera, Tamaulipas

La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas rescató y liberó a una hembra de jaguar identificada como “Adelita”, luego de ser recapturada en un rancho del municipio de Llera, donde previamente se había colocado una jaula como medida preventiva ante reportes de depredación.

El vocal ejecutivo del organismo, Eduardo Rocha Orozco, informó que personal técnico de la Dirección de Biodiversidad confirmó que se trataba del mismo ejemplar capturado en noviembre de 2024, tras realizar la lectura del microchip implantado con anterioridad.

Te podría interesar: Van 15 Hectáreas Afectadas por Incendio en Área Protegida de la Mariposa Monarca en Tamaulipas

La jaguar “Adelita” fue liberada en la misma zona donde fue capturada

Como parte del protocolo del Programa “Manejo, Monitoreo y Conservación del Jaguar en Tamaulipas”, el equipo veterinario efectuó una valoración clínica integral directamente en campo.

La jaguar, con un peso de 40.250 kilogramos, fue sometida a estudios con equipo portátil de rayos X y ultrasonido. Además, se realizaron toma de muestras biológicas y registro de medidas morfométricas, así como la documentación de manchas y huellas para su identificación y seguimiento.

Tras confirmarse que el ejemplar se encontraba en buen estado de salud, fue liberada en la misma zona donde fue capturada, concluyendo el procedimiento técnico establecido dentro del programa estatal de conservación de la especie.

Rescatan Perro Pitbull por Maltrato Animal en Tampico

Las autoridades reiteraron que estas acciones forman parte de la estrategia para proteger al jaguar en Tamaulipas, garantizando su monitoreo y promoviendo la coexistencia con las comunidades rurales.

Historias recomendadas: