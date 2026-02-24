Atacan a Elementos de la Guardia Estatal en Camargo, Tamaulipas

En Tamaulipas, elementos de la Guardia Estatal, fueron atacados por hombres armados cuando realizaban recorridos de seguridad y vigilancia dentro del Operativo Frontera Grande, en el ejido Comales en el municipio de Camargo.

Al repeler la agresión ocurrió un enfrentamiento. En el lugar fue asegurada una camioneta color negro y se contó con apoyo aéreo para reforzar las acciones operativas.

Video: Vocería de Seguridad de Tamaulipas Reporta Situación de Riesgo en Camargo

Agresión con artefacto explosivo

Minutos más tarde, se reportó una agresión con artefacto explosivo contra el personal, resultando un policía lesionado, quien fue trasladado vía aérea a un hospital para recibir la atención médica.

Tras la agresión las autoridades se desplegaron en la zona para realizar recorridos de vigilancia y seguridad.

Hasta el momento no se ha informado de personas detenidas.

Con información de N+

