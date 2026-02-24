"Zar Antidrogas" de EUA se Reúne con Gabinete de Seguridad y Felicita por Caída del "Mencho".

Sara Carter, conocida como la "Zar antidrogas" de Estados Unidos, se reunió en Palacio Nacional con el Gabinete de Seguridad federal este martes 24 de febrero y lo felicitó por el operativo en que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al encuentro acudieron el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Jhonson, así como el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, así como el titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y el de la Marina Armada de México, Raymundo Pedro Morales Ángeles, incluida la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy.

"Hoy, la directora de la Office of National Drug Control Policy (ONDCP), Sara Carter, y el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, se reunieron con el liderazgo militar y de seguridad de México para felicitarlos por la exitosa operación dirigida contra Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes", informó la ONDCP en su cuenta de X.

"El Mencho” lideraba el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una Organización Terrorista Extranjera responsable del tráfico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos y de amenazar nuestra seguridad nacional

¡El presidente Trump está cumpliendo su promesa de fortalecer nuestra seguridad nacional y salvar vidas estadounidenses!

En el diálogo, que tuvo lugar en una sala por el Bicentenario del Heroico Colegio Militar, igual estuvieron otros miembros de la delegación estadounidense. Además de Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, y Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Today, ONDCP Director Sara Carter and U.S. Ambassador Ronald Johnson met with Mexican military and security leadership to commend them on the successful operation targeting Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes. “El Mencho” led Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a Foreign… pic.twitter.com/D4Iiw7UG8B — ONDCP (@ONDCP) February 25, 2026

Video: "Hemos Derrocado a Uno de los Líderes de los Cárteles Más Siniestro": Trump sobre ‘El Mencho’.

La visita de alto nivel fue el mismo día en que el presidente Donald Trump habló en su discurso de Estado de la Unión sobre el abatimiento del líder criminal en Tapalpa, Jalisco, el pasado domingo, en un operativo en que Estados Unidos colaboró con información de inteligencia.

Hemos derrocado a uno de los líderes del cártel más siniestro, lo vieron ayer

Oficialmente, las autoridades mexicanas no han informado de la reunión, ni los temas tratados o los posibles acuerdos. El encuentro concluyó antes de las 15:00 horas de este martes.

Previamente, la "Zar antidrogas" dijo que estaba en Palacio Nacional y seguía de cerca el mensaje del presidente Trump. Acompañó su publicación en su cuenta de X con dos fotografías: una en escalinatas frente a murales y otra de una pantalla mientras el mandatario hablaba.

Carter añadió que bajo la dirección del republicano trabajan día y noche para garantizar la seguridad de Estados Unidos y en colaboración con México para eliminar a los grupos del narcotráfico.

Trabajamos con nuestros homólogos mexicanos para eliminar los cárteles y el tráfico de drogas ilegales

El reconocimiento de Estados Unidos por la caída del líder del CJNG

Ayer, Trump no mencionó el operativo contra el líder del CJNG, pero dijo que México debía esforzarse más. Previamente, la Casa Blanca emitió un comunicado reconociendo el éxito de la operación táctica llevada a cabo en Tapalpa, Jalisco, en la que resultó abatido el capo, considerado un objetivo de máxima prioridad para México y Estados Unidos, debido a su papel fundamental en el tráfico masivo de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Video: "Pueblo de México Puede Sentirse Orgulloso": Embajador de EUA en México tras Operación vs CJNG.

“La administración Trump también elogia y agradece a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación”, aseguró Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

“Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”, declaró en redes el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, el primero en reaccionar.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció el éxito de las fuerzas armadas mexicanas y su sacrificio en un comunicado a última hora del domingo.

El año pasado, el presidente Trump designó oficialmente al Cártel Jalisco Nueva Generación como una Organización Terrorista Extranjera, una medida que Leavitt calificó como necesaria y acertada dado el carácter violento y destructivo de la organización en la región.

El Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera al arresto de “El Mencho”.

