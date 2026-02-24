Rubén Guerrero, "El Láminas", Abatido Durante Operativo de "El Mencho"

Durante el operativo del pasado domingo 22 de febrero de 2026, donde fue detenido y abatido Nemesio Oseguera "El Mencho", murió Rubén Guerrero Valadez, "El Láminas", elemento clave dentro de la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación, y cuya identidad genética no se había confirmado.

Hoy, autoridades confirmaron la identidad de Rubén Guerrero Valadez, "El Láminas", abatido durante el operativo de captura de "El Mencho"

Se trataba de uno de los hombres más cercanos a "El Mencho", y también uno de los hombres más violentos de la organización criminal.

"El Láminas" fue abatido al momento de estar en el cerco de protección de "El Mencho".

Murió en el lugar del operativo.

¿Quién era Rubén Guerrero Valadez, “El Láminas”?