Las Cabañas de Tapalpa Donde se Reunió “El Mencho” con su Hija y Ligadas al Lavado del CJNG.

Las cabañas de Tapalpa, ubicadas en la misma zona que fue la última guarida de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", fueron ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una fachada para lavar dinero del grupo criminal y como punto de encuentro del capo con su hija, Jessica Johanna Oseguera González, según acusaciones en Estados Unidos.

En los documentos judiciales presentados en la Corte de Distrito de Columbia y revisados por N+, se indicó que "El Mencho" regaló a su hija un complejo vacacionista en ese pueblo mágico de Jalisco para que lo administrara.

Luego de la caída del llamado "señor de los gallos" el pasado domingo, el municipio turístico se convirtió en epicentro de la violencia que detonó en varias partes del país, pero está relacionado con las operaciones del líder del CJNG desde hace al menos 15 años, de acuerdo con lo expuesto por fiscales estadounidenses.

Las Cabañas las Flores fueron ligadas como negocio de lavado de dinero para el CJNG en 2015. Foto: OFAC.

Jessica Johanna Oseguera González, "La Negra", fungió como propietaria de las cabañas al menos desde junio de 2012 y fue sancionada en septiembre de 2015 por el Departamento del Tesoro, debido al apoyo financiero brindado al CJNG a través de ese negocio.

Todo consta en el memorando de sentencia que consigna los cargos contra la hija del "Mencho", por los cuales fue detenida en 2020 en Estados Unidos, admitió su culpabilidad en 2021 y salió libre en marzo de 2022. Igual se presenta la evidencia que sustenta su propiedad de ese sitio que primero nombró "Las cabañas las Flores" y en septiembre de 2017 cambió a "Cabañas la Loma", "Cabañas la Loma en renta" y "Cabañas la Loma Tapalpa" cuando supo que estaba bajo la lupa de Estados Unidos.

Las otras empresas ligadas al CJNG a través de Oseguera González fueron J&P Advertising, SA de CV y JJGON SPR de RL de CV; así como Mizu Sushi Lounge, Tequila Onze Black y Operadora Los Famosos, SA de CV, que operaban bajo el nombre comercial de Kenzo Sushi.

Video: Así Es la Presunta Casa donde Vivía "El Mencho" en Tapalpa, Jalisco.

¿Cómo fueron las reuniones del "Mencho" con su hija?

El caso de "La Negra" no llegó a juicio porque ella aceptó que realizó transacciones o negocios con las entidades comerciales referidas y designadas por la OFAC como Narcotraficantes Especialmente Designados conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act).

Pero los fiscales advirtieron que, de haber prosperado, hubieran presentado a un testigo especial que presenció reuniones del "Mencho" con su hija en las cabañas de Tapalpa, así como otro encuentro en 2013 en un rancho. Ambos encuentros fueron presuntamente sobre asuntos relacionados con el dinero de la droga del CJNG y sus registros contables.

El gobierno manifiesta ante el Tribunal que, de haber avanzado este asunto a juicio, habría presentado el testimonio de un testigo que presenció personalmente a la acusada interactuar con su padre en uno de los negocios señalados en la Acusación Sustitutiva, Cabañas Las Flores, y que la vio en presencia de su padre al menos tan recientemente como en 2013

Este mismo testigo habría declarado que el padre de la acusada le entregó las cabañas para que las administrara

En su página web, actualmente eliminada, detallaban los servicios y su ubicación en Tapalpa. Foto: www.cabanaslasflores.com.

En la reunión de 2011, supuestamente en Tapalpa, "El Mencho" autorizó que su hija tuviera acceso a registros del narco para enfrentar a un operador del CJNG que fue puesto en la mira por robar al grupo criminal. Esto mostraría el nivel de confianza y el involucramiento de ella en las operaciones de la organización delictiva que fundó su padre.

Este testigo habría podido declarar que en la reunión de 2011 observó al padre de la acusada ordenar que ciertos libros contables del narcotráfico fueran entregados a la acusada para que ella confrontara a un miembro del cártel sospechoso de robar a la organización

Sobre la reunión de 2013, los fiscales señalaron que Jessica Johanna Oseguera González y "El Mencho", discutieron sobre las deudas al Cártel Jalisco Nueva Generación, pues presuntamente ella llevaba los libros contables.

Con respecto a la reunión de 2013, el testigo habría declarado que se reunió con la acusada y su padre en un rancho en relación con una discrepancia sobre dinero presuntamente adeudado al cártel y reflejado en los libros contables manejados por la acusada

La defensa de la acusada negó ambos encuentros, pero estuvo de acuerdo en que no debía resolverse la controversia para imponer la sentencia luego de la admisión de culpabilidad. La jueza Beryl Alaine Howell decidió que esa prueba no podía usarse de entrada, pero sí podría presentarse solo para refutar a la acusada si ella afirmaba que no tenía ningún vínculo con el narcotráfico.

Las evidencias sobre la propiedad de Jessica Johanna Oseguera González de las cabañas constan en el memorando de su sentencia. Foto: Corte de Distrito de Columbia.

Las cabañas mencionadas en la acusación fueron registradas el 22 de junio de 2012 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con ubicación en Tapalpa como un conjunto de renta vacacional, de acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía de Columbia, en Washignton, DC.

La hija del "Mencho" firmó la solicitud de registro de la marca y puso su número telefónico. La vigencia expiró en junio de 2022, por lo que legalmente era propietaria hasta después de que salió libre, en marzo del mismo año. Según las revisiones de este medio, el complejo se ubica a casi 4 kilómetros del lugar, usando vías carreteras, de donde se escondía el líder del CJNG. En línea recta, ambos puntos se encuentran a 1.6 km.

Historias recomendadas:

ASJ

Por favor, vuelva a cargar la página para activar la corrección ortográfica y gramatical

Por favor, vuelva a cargar la página para activar la corrección ortográfica y gramatical