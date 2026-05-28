Frente Frío 51 en México Azotará con Tormentas Mañana 28 de Mayo: Lista de Estados

El frente frío fuera de temporada y ubicado en el noroeste del país interactúa con corrientes en chorro polar y subtropical

Lluvia hoy jueves 28 de mayo 2026. Foto: CuartoscuroLluvia hoy jueves 28 de mayo 2026. Foto: Cuartoscuro

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Tormentas intensas y vientos de hasta 70 km/h se esperan en México por el frente frío 51. Descubre qué estados serán afectados y cómo protegerte durante este fenómeno.

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