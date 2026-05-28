Frente Frío 51 en México Azotará con Tormentas Mañana 28 de Mayo: Lista de Estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 51 y un canal de baja presión afectarán al menos siete estados del país con tormentas fuertes, por lo que recomendó a la población tomar precauciones, evitar salir sin paraguas y planificar sus traslados.

Según el organismo, este frente frío, fuera de temporada y ubicado en el noroeste del país, interactúa con corrientes en chorro polar y subtropical, lo que generará rachas de viento de entre 50 y 70 km/h, así como posibles tolvaneras en las entidades afectadas.

Además, un canal de baja presión en el interior del territorio, sumado a la divergencia en altura y al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y del golfo de México, provocará lluvias y chubascos en estados del noreste, centro y occidente del país.

El SMN advirtió que estas precipitaciones podrían ser fuertes e intensas, acompañadas de descargas eléctricas y granizo, lo que incrementa el riesgo de crecidas en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las autoridades locales reiteraron la importancia de mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de protección civil para reducir riesgos durante este fenómeno climatológico.

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