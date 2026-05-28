Frente Frío 51 en México Azotará con Tormentas Mañana 28 de Mayo: Lista de Estados
El frente frío fuera de temporada y ubicado en el noroeste del país interactúa con corrientes en chorro polar y subtropical
Lluvia hoy jueves 28 de mayo 2026. Foto: Cuartoscuro
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Tormentas intensas y vientos de hasta 70 km/h se esperan en México por el frente frío 51. Descubre qué estados serán afectados y cómo protegerte durante este fenómeno.
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PorRedacción N+
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 51 y un canal de baja presión afectarán al menos siete estados del país con tormentas fuertes, por lo que recomendó a la población tomar precauciones, evitar salir sin paraguas y planificar sus traslados.
Según el organismo, este frente frío, fuera de temporada y ubicado en el noroeste del país, interactúa con corrientes en chorro polar y subtropical, lo que generará rachas de viento de entre 50 y 70 km/h, así como posibles tolvaneras en las entidades afectadas.
Además, un canal de baja presión en el interior del territorio, sumado a la divergencia en altura y al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y del golfo de México, provocará lluvias y chubascos en estados del noreste, centro y occidente del país.
El SMN advirtió que estas precipitaciones podrían ser fuertes e intensas, acompañadas de descargas eléctricas y granizo, lo que incrementa el riesgo de crecidas en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
Las autoridades locales reiteraron la importancia de mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de protección civil para reducir riesgos durante este fenómeno climatológico.
Clima para jueves 28 de mayo: ¿Dónde lloverá?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: En Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: En Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Puebla y Guerrero.
Intervalos de chubascos: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Colima y Jalisco.
Lluvias aisladas: Baja California, Coahuila, Guanajuato y Querétaro.