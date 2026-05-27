Frente Frío 51 Llega a México con Fuertes Lluvias; Lista de 28 Estados Afectados

El Servicio Metereológico Nacional alertó por lluvias fuertes en regiones del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluido el Valle de México

Frente Frío 52 llega a México. Foto: ConaguaFrente Frío 52 llega a México. Foto: Conagua

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¡Atención México! El frente frío 51 trae lluvias intensas en 28 estados. Prepárate para condiciones extremas en Chiapas, Tabasco y más. Descubre cómo te afectará.

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