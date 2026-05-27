Frente Frío 51 Llega a México con Fuertes Lluvias; Lista de 28 Estados Afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la llegada del frente frío número 51 fuera de temporada, fenómeno que provocará fuertes lluvias en al menos 28 estados del país a partir de este miércoles 27 de mayo de 2026.

De acuerdo con el organismo, el sistema frontal se aproximará al noroeste del territorio nacional y, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el suroeste de Estados Unidos, así como con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Baja California y Sonora.

El SMN detalló que entre el jueves 28 y el sábado 30 de mayo persistirán condiciones de inestabilidad debido a una vaguada en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión, la onda tropical número 2, una línea seca y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

Estas condiciones favorecerán lluvias fuertes a muy fuertes en regiones del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Además, se pronostican lluvias puntuales intensas para el jueves en zonas de Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Clima para el 28 de mayo de 2026

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Chiapas (este y noreste), Tabasco (este), Campeche (oeste y suroeste) y Yucatán (oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Oaxaca (norte y este), Veracruz (sur) y Quintana Roo (oeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Puebla (sureste) y Guerrero (este).

Intervalos de chubascos: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Colima y Jalisco.

Lluvias aisladas: Coahuila, Guanajuato y Querétaro.

Clima para el 29 de mayo 2028